Дрон РФ атакував пасажирський поїзд на Сумщині: "Укрзалізниця" змінює розклад

В Сумській області ворожий безпілотник влучив у пасажирський потяг. Через це в розклад руху низки поїздів було внесено зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниця - приміські поїзди".

Удар БпЛА припав на поїзд сполученням Смородине – Ворожба. Ворожий дрон поцілив у хвостовий тепловоз. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.

Моніторингова команда "Укрзалізниці" спрацювала оперативно: людей вчасно евакуювали, а локомотивну бригаду відчепили від пошкодженого локомотива.

Через атаку залізничникам довелося внести термінові зміни до графіку руху приміських поїздів:

Маршрут поїзда №6011/6012 Кириківка – Ворожба обмежено до зупинки 68 км.

обмежено до зупинки 68 км. Поїзд №6016 Ворожба – Боромля сьогодні не вийде в рейс.

Також скасовано низку рейсів на найближчі дні. 15 березня не курсуватимуть поїзди:

№7008 Тростянець-Смородине – Люботин;

№6261/6262 Люботин – Лебединська;

№6267 Лебединська – Суми;

№6019 Суми – Ворожба.

На 16 березня скасовано рейс №6012/6011 сполученням Ворожба – Тростянець-Смородине.

В "Укрзалізниці" закликають громадян бути уважними, стежити за оголошеннями на вокзалах та неухильно слідувати вказівкам залізничників задля власної безпеки.