Дрон РФ атакував пасажирський поїзд на Сумщині: "Укрзалізниця" змінює розклад

23:30 14.03.2026 Сб
Після атаки дрону на пасажирський потяг в Сумській області УЗ змінила графіки руху частини поїздів
aimg Антон Корж
Дрон РФ атакував пасажирський поїзд на Сумщині: "Укрзалізниця" змінює розклад Фото: наслідки атаки на потяг на Сумщині (ДСНС України)

В Сумській області ворожий безпілотник влучив у пасажирський потяг. Через це в розклад руху низки поїздів було внесено зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниця - приміські поїзди".

Удар БпЛА припав на поїзд сполученням Смородине – Ворожба. Ворожий дрон поцілив у хвостовий тепловоз. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.

Моніторингова команда "Укрзалізниці" спрацювала оперативно: людей вчасно евакуювали, а локомотивну бригаду відчепили від пошкодженого локомотива.

Через атаку залізничникам довелося внести термінові зміни до графіку руху приміських поїздів:

  • Маршрут поїзда №6011/6012 Кириківка – Ворожба обмежено до зупинки 68 км.
  • Поїзд №6016 Ворожба – Боромля сьогодні не вийде в рейс.

Також скасовано низку рейсів на найближчі дні. 15 березня не курсуватимуть поїзди:

  • №7008 Тростянець-Смородине – Люботин;
  • №6261/6262 Люботин – Лебединська;
  • №6267 Лебединська – Суми;
  • №6019 Суми – Ворожба.

На 16 березня скасовано рейс №6012/6011 сполученням Ворожба – Тростянець-Смородине.

В "Укрзалізниці" закликають громадян бути уважними, стежити за оголошеннями на вокзалах та неухильно слідувати вказівкам залізничників задля власної безпеки.

Зазначимо, що раніше осійські війська вночі 14 березня завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.

Зранку 8 березня окупанти ударним безпілотником атакували пасажирський потяг Київ-Суми. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих. А 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник завдав удару по вагону приміського поїзда, який перебував у русі. Є загиблий, десять пасажирів отримали поранення.

Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
