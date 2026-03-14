Росіяни атакували приміський поїзд на Харківщині, є поранені (фото)

Російські війська вночі 14 березня завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали", - повідомив Кулеба.

Однак, за його словами, машиніст і його помічник отримали уламкові поранення. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Фото: наслідки удару РФ по приміському поїзду на Харківщині (t.me/OleksiiKuleba)

Віцепрем'єр зазначив, що попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух.