Росіяни атакували приміський поїзд на Харківщині, є поранені (фото)

09:13 14.03.2026 Сб
1 хв
Чи є серед постраждалих пасажири?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували приміський поїзд на Харківщині, є поранені (фото) Фото: росіяни атакували приміський поїзд на Харківщині (t.me/OleksiiKuleba)

Російські війська вночі 14 березня завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Читайте також: Під ударом Київ, Суми та Запорізька область: все про нічну атаку РФ на Україну

"На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали", - повідомив Кулеба.

Однак, за його словами, машиніст і його помічник отримали уламкові поранення. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Фото: наслідки удару РФ по приміському поїзду на Харківщині (t.me/OleksiiKuleba)

Віцепрем'єр зазначив, що попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух.

Обстріл України 14 березня

Нагадаємо, російські війська в ніч на 14 березня здійснили комбінований удар по Україні. Кілька серій потужних вибухів пролунала у Києві, а також під атакою були щонайменше Суми та Запорізька область.

Також відомо про постраждалих у Київській області.

Детальніше про нічну атаку РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком