ua en ru
Нд, 08 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Російський дрон атакував пасажирський потяг Київ-Суми: фото наслідків

13:01 08.03.2026 Нд
2 хв
Росіяни продовжують бити по пасажирських потягах в Україні
aimg Костянтин Широкун
Російський дрон атакував пасажирський потяг Київ-Суми: фото наслідків Фото: російський дрон атакував пасажирський потяг Київ-Суми (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські війська сьогодні зранку, 8 березня, ударним безпілотником атакували пасажирський потяг Київ-Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Читайте також: У Миколаєві "Шахед" влучив біля пасажирського вагона

"Ворог знову завдав ударів по залізничній інфраструктурі Сумщини та Харківщини. Сьогодні зранку на Сумщині ворожий безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ – Суми", - зазначив Кулеба.

За його словами, на щастя, ніхто не постраждав. Для продовження руху оперативно направили допоміжний локомотив.

Росіяни атакують пасажирські потяги та залізничну інфраструктуру

Нагадаємо, вранці 4 березня російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами. Зокрема, зафіксовано приліт поблизу пасажирського вагона потяга, виникла пожежа.

Також ми писали, що 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник завдав удару по вагону приміського поїзда, який перебував у русі. Є загиблий, десять пасажирів отримали поранення.

Окрім того, наприкінці січня російські "Шахеди" атакували пасажирський поїзд маршруту "Барвінкове - Львів – Чоп". На борту поїзда перебував 291 пасажир, яких оперативно евакуювали, відомо про двох поранених.

Також 11 січня повідомлялось, що під час ворожого удару дрона було травмовано машиніста та його помічника.

Відомо, що поруч із локомотивом вибухнув ударний дрон типу "Шахед". Чергові з моніторингу завчасно попередили про загрозу. Локомотивна бригада встигла безпечно закріпити локомотив, однак не мала змоги евакуюватися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Потяг Дрони Вторгнення Росії до України
Новини
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС