Російський дрон атакував пасажирський потяг Київ-Суми: фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"Ворог знову завдав ударів по залізничній інфраструктурі Сумщини та Харківщини. Сьогодні зранку на Сумщині ворожий безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ – Суми", - зазначив Кулеба.

За його словами, на щастя, ніхто не постраждав. Для продовження руху оперативно направили допоміжний локомотив.

Росіяни атакують пасажирські потяги та залізничну інфраструктуру

Нагадаємо, вранці 4 березня російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами. Зокрема, зафіксовано приліт поблизу пасажирського вагона потяга, виникла пожежа.

Також ми писали, що 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник завдав удару по вагону приміського поїзда, який перебував у русі. Є загиблий, десять пасажирів отримали поранення.