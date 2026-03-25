Укрзализныця перейдет на авиамодель страхования: что это значит для людей

Укрзализныця готова рассмотреть страхование пассажиров по типу авиаперевозок - чтобы компенсировать задержки поездов и вред здоровью.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" , об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский на брифинге.

Что предлагают

УЗ готова совместно со страховыми компаниями разработать продукты для страхования пассажиров. В частности - на случай опоздания поездов.

"Мы в целом открыты, проработаем с рынком. Единственное что, обычно из любого страхового случая есть исключения, когда происходит форс-мажор. Поэтому здесь вопрос к готовности страхового рынка принимать эти риски", - сказал Перцовский.

Также председатель правления также прокомментировал стоимость проезда. По его словам, до конца военного положения билеты будут оставаться доступными для пассажиров.

Атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины

14 марта российский беспилотник поразил пассажирский поезд на Сумщине - в частности хвостовой тепловоз маршрута Смородино - Ворожба. Благодаря своевременной эвакуации жертв среди пассажиров и работников железной дороги удалось избежать.

В тот же день вражеский дрон атаковал пригородный поезд на Харьковщине - машинист и его помощник получили ранения.