Україна спільно з Німеччиною запустить програму Brave Germany

14:41 11.05.2026 Пн
2 хв
Програма Brave Germany має підтримати оборонні стартапи та нові військові технології
aimg Марія Науменко
Україна спільно з Німеччиною запустить програму Brave Germany Фото: міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров і Борис Пісторіус (Getty Images)
Міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров і Борис Пісторіус у Києві підписали документ про запуск спільної програми Brave Germany для розвитку оборонних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Під час брифінгу після підписання документів Федоров заявив, що сьогодні Німеччина є найбільшим партнером України за обсягом безпекової допомоги.

"Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країн", - наголосив він.

Окремо міністр подякував Берліну за підтримку української протиповітряної оборони, зокрема за фінансування систем Patriot, IRIS-T та ракет до них.

За словами Федорова, Німеччина також фінансує дрони-перехоплювачі та напрямки middle strike і deep strike, які Україна використовує для ураження логістики російських військ.

"Мідлстрайки дозволяють сьогодні перебивати логістику нашого ворога. Тобто це знову-таки про якість підтримки, про фінансування найбільш актуальних напрямків", - додав він.

Міністр нагадав, що раніше Україна та Німеччина підписали великий контракт, фінансування якого вже стартувало.

"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги", - підкреслив він.

Він також звернув увагу на ініціативу Пісторіуса щодо додаткового пакету ракет PAC-3 для України в межах формату "Рамштайн".

За словами міністра, саме завдяки цьому Україна змогла посилити захист критичної інфраструктури під час масованих атак РФ узимку.

Крім того, Німеччина почала виділяти кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони України.

Федоров заявив, що українська армія останніми місяцями демонструє позитивну динаміку на фронті та виснажує російські сили.

"У Росії не вистачає сил для того, щоб продовжувати наступальні операції. Українська армія виснажує росіян. І те ж саме відбувається з діпстрайками, тому що Україна повністю перехопила ініціативу і в цьому напрямку", - наголосив він.

На його переконання, ефективна міжнародна підтримка, сучасна зброя та розвиток технологій мають допомогти Україні досягти своїх цілей і справедливого миру.

Нагадаємо, у квітні міністри оборони України та Німеччини підписали угоду про обмін оборонними даними та запуск спільних технологічних проєктів.

Зокрема, партнери отримають доступ до українських бойових даних із системи DELTA для розвитку AI-моделей та аналітичних рішень у сфері оборони.

