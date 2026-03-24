Вагон не має стати пасткою: "Укрзалізниця" посилила правила через атаки РФ

"Укрзалізниця" посилила заходи безпеки для пасажирів і попередила, що у разі загрози під час рейсу може бути оголошена евакуація з поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

У компанії зазначили, що це стало особливо актуальним через зростання ризиків атак на залізничну інфраструктуру.

"Щоб поїздка залишалася передбачуваною та безпечною, радимо заздалегідь ознайомитися з основними правилами евакуації та в дорозі чітко дотримуватися вказівок провідників", - йдеться в повідомленні.

Водночас у разі атаки вагон не має перетворитися на пастку. Саме для цього передбачена евакуація пасажирів, яку оголошуватимуть лише тоді, коли загроза стосуватиметься конкретного маршруту.

Готовність до евакуації

Після сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам рекомендують:

негайно підготуватися до евакуації - вдягнутися, тримати поруч документи та телефон;

залишатися на своїх місцях до подальших вказівок;

заздалегідь повідомити провідника, якщо вам або дитині потрібна допомога при виході з вагона.

Дії під час евакуації

Після зупинки поїзда і сигналу провідника необхідно:

спокійно, без паніки залишити вагон через найближчий вихід;

не брати із собою валізи та габаритні речі;

допомогти пасажирам, які цього потребують;

бути обережними на коліях - не стрибати, не зупинятися і стежити за рухом поїздів.

Окремо пасажирам радять стежити за ситуацією довкола і уникати потенційних небезпек під час руху від або до поїзда.

"Якщо ви подорожуєте з дітками, ретранслюйте їм спокій, говоріть впевненим тоном, підбадьорте. Прихопіть улюблену іграшку та смаколик на випадок довгої стоянки", - зазначили в "Укрзалізниці".

Після виходу з поїзда

Після евакуації пасажирам слід:

якнайшвидше пройти до укриття або відійти на безпечну відстань від поїзда;

не скупчуватися поблизу, адже поїзд може залишатися ціллю;

розосередитися, але тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті;

уважно слухати вказівки провідників або вокзальників;

у разі вибухів поблизу - лягти на землю обличчям вниз, тримати рот відкритим і захистити голову підручними речами.

Повернення до поїзда

Повернення до вагона можливе лише після сигналу про завершення небезпеки. Для цього потрібно:

дочекатися відповідної команди - голосової, через мегафон або свисток;

уважно перетинати колії, якщо це необхідно, і стежити за рухом поїздів.

Удари по залізниці України

Нагадуємо, 14 березня російський дрон атакував пасажирський поїзд на Сумщині - він влучив у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. Постраждалих серед пасажирів і залізничників не було, оскільки їх оперативно евакуювали.

Того ж дня росіяни вдарили безпілотником по приміському поїзду на Харківщині - поранення отримали машиніст і його помічник.