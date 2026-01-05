"Укрпошта" знизила вартість доставки: хто тепер може платити менше

Хто може платити за доставку "Укрпошти" менше

Громадянам розповіли, що "Укрпошта" запровадила спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM.

Йдеться про українську CRM-систему для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні, яка дозволяє:

централізувати комунікацію з клієнтами;

обробляти замовлення;

керувати продажами;

синхронізувати дані з маркетплейсами;

автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.

"Укрпошта" послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни", - повідомили у компанії.

Як визначається вартість послуг для підприємців

Згідно з наданою українцям інформацією, національний поштовий оператор доставляє замовлення користувачів KeyCRM по всій країні від 40 гривень здебільшого за 1-3 дні.

Зазначається, що вартість послуг для підприємців визначається за тарифом "Базовий".

При цьому строки обробки відправлень відповідають умовам "Пріоритетний".

"Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM", - уточнили в "Укрпошті".

Детальна інструкція з налаштування доступна на офіційному сайті компанії.

"Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року", - підсумували у прес-службі "Укрпошти".