Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрпошта" знизила вартість доставки: хто тепер може платити менше

"Укрпошта" запровадила спеціальний тариф на доставку для деяких користувачів (фото ілюстративне: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ірина Костенко

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - знизив вартість доставки для деяких користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу акціонерного товариства.

Хто може платити за доставку "Укрпошти" менше

Громадянам розповіли, що "Укрпошта" запровадила спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM.

Йдеться про українську CRM-систему для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні, яка дозволяє:

  • централізувати комунікацію з клієнтами;
  • обробляти замовлення;
  • керувати продажами;
  • синхронізувати дані з маркетплейсами;
  • автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.

"Укрпошта" послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни", - повідомили у компанії.

Як визначається вартість послуг для підприємців

Згідно з наданою українцям інформацією, національний поштовий оператор доставляє замовлення користувачів KeyCRM по всій країні від 40 гривень здебільшого за 1-3 дні.

Зазначається, що вартість послуг для підприємців визначається за тарифом "Базовий".

При цьому строки обробки відправлень відповідають умовам "Пріоритетний".

"Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM", - уточнили в "Укрпошті".

Детальна інструкція з налаштування доступна на офіційному сайті компанії.

"Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року", - підсумували у прес-службі "Укрпошти".

Нагадаємо, у жовтні 2025 року "Укрпошта" знизила тарифи на доставку до США (на $1,5-$2), а також збільшила граничну вагу PRIME-відправлень із 2 кг до 5 кг для Великої Британії та ще п'яти країн світу.

Дещо пізніше "Укрпошта" знизила ціни на доставку ще у 12 країн світу.

Крім того, у понад 1500 міських відділеннях "Укрпошти" запрацював пілотний проект "Експрес-вікно", який "розводить" різні категорії клієнтів по окремих вікнах.

Читайте також про важливі зміни від "Укрпошти" для мешканців сіл - як можна заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).

