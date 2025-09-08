"Укрпошта" запускає нову послугу: посилки за 30 секунд, пенсії - в окремих вікнах

Відсьогодні, 8 вересня, у понад 1500 міських відділеннях "Укрпошти" запрацював пілотний проект "Експрес-вікно", який "розводить" різні категорії клієнтів по окремих вікнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Що змінює "Експрес-вікно" для клієнтів "Укрпошти"

Згідно з інформацією гендиректора акціонерного товариства, новий проект "розводить" по окремих вікнах різні категорії клієнтів:

отримувачів посилок (серед яких багато молоді та хіпстерів);

клієнтів поважного віку.

"У межах боротьби з чергами ми створили "Експрес-вікно". Воно буде позначене чорно-жовтим кольором", - уточнив Смілянський.

За його словами, в ньому можна буде швидко:

отримати чи надіслати посилку;

одержати лист;

отримати післяплату.

"Після впровадження нової системи керування посилками отримання посилки займає всього 30-45 секунд. Тож тепер - швидко й зручно", - наголосив експерт.

Крім того, щоб надсилати відправлення було "так само зручно", відтепер пакети для відправлення посилок - безкоштовні в усіх відділеннях "Укрпошти".

"Всі інші послуги - пенсії, платежі, відправка листів і т.п. будуть надаватись в універсальному вікні", - пояснив Смілянський.

Він закликав громадян користуватись послугами "Укрпошти" й "не вагатись ділитись враженнями".

"Нам важливо знати, чи все вам подобається і чи працює, як треба", - зазначив посадовець.

Він додав, що компанія детально проаналізувала "природу черг", готуючи цей проект, адже "іноді це - справді довга процедура".

"Наприклад, коли приходять юрособи чи нотаріуси, щоб надіслати багато листів. Інколи до нас навідуються й ті, кому просто хочеться поспілкуватися: бабуся може під час отримання пенсії обговорити важливі справи, передати показники лічильника тощо", - поділився очільник АТ.

Насамкінець він нагадав, що "Укрпошта" - унікальна компанія, адже "обслуговує і пенсіонерів, і хіпстерів".

"Ми розуміємо: кожен має свій стиль життя. Для когось візит до відділення - це можливість поспілкуватися зі світом, а для когось, навпаки, спілкування є зайвою витратою часу. Тепер ми створили комфортні умови для обох світів", - підсумував фахівець.

Публікація Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)