"Укрпошта" запускає нову послугу: посилки за 30 секунд, пенсії - в окремих вікнах
Відсьогодні, 8 вересня, у понад 1500 міських відділеннях "Укрпошти" запрацював пілотний проект "Експрес-вікно", який "розводить" різні категорії клієнтів по окремих вікнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Що змінює "Експрес-вікно" для клієнтів "Укрпошти"
Згідно з інформацією гендиректора акціонерного товариства, новий проект "розводить" по окремих вікнах різні категорії клієнтів:
- отримувачів посилок (серед яких багато молоді та хіпстерів);
- клієнтів поважного віку.
"У межах боротьби з чергами ми створили "Експрес-вікно". Воно буде позначене чорно-жовтим кольором", - уточнив Смілянський.
За його словами, в ньому можна буде швидко:
- отримати чи надіслати посилку;
- одержати лист;
- отримати післяплату.
"Після впровадження нової системи керування посилками отримання посилки займає всього 30-45 секунд. Тож тепер - швидко й зручно", - наголосив експерт.
Крім того, щоб надсилати відправлення було "так само зручно", відтепер пакети для відправлення посилок - безкоштовні в усіх відділеннях "Укрпошти".
"Всі інші послуги - пенсії, платежі, відправка листів і т.п. будуть надаватись в універсальному вікні", - пояснив Смілянський.
Він закликав громадян користуватись послугами "Укрпошти" й "не вагатись ділитись враженнями".
"Нам важливо знати, чи все вам подобається і чи працює, як треба", - зазначив посадовець.
Він додав, що компанія детально проаналізувала "природу черг", готуючи цей проект, адже "іноді це - справді довга процедура".
"Наприклад, коли приходять юрособи чи нотаріуси, щоб надіслати багато листів. Інколи до нас навідуються й ті, кому просто хочеться поспілкуватися: бабуся може під час отримання пенсії обговорити важливі справи, передати показники лічильника тощо", - поділився очільник АТ.
Насамкінець він нагадав, що "Укрпошта" - унікальна компанія, адже "обслуговує і пенсіонерів, і хіпстерів".
"Ми розуміємо: кожен має свій стиль життя. Для когось візит до відділення - це можливість поспілкуватися зі світом, а для когось, навпаки, спілкування є зайвою витратою часу. Тепер ми створили комфортні умови для обох світів", - підсумував фахівець.
Публікація Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)
Нагадаємо, раніше Смілянський розповідав, що на 2025 рік "Укрпошта" запланувала чимало змін і нововведень.
Серед основних із них він згадав: запуск нового зручного мобільного застосунку, встановлення поштоматів у кількох містах України, запровадження "доставки на наступний день", запуск роботи "кур'єрів на електробайках" тощо.
Згодом стало відомо, що "Укрпошта" стала партнером популярного серед українців китайського маркетплейсу.
Крім того, в "Укрпошті" дозволили використовувати "Національний кешбек" і запровадили низку важливих змін для мешканців сіл.
Крім того, в "Укрпошті" дозволили використовувати "Національний кешбек" і запровадили низку важливих змін для мешканців сіл.