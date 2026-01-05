"Укрпочта" снизила стоимость доставки: кто теперь может платить меньше

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - снизил стоимость доставки для некоторых пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.
Гражданам рассказали, что "Укрпочта" ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, который работает с системой KeyCRM.
Речь идет об украинской CRM-системе для автоматизации любого бизнеса в едином окне, которая позволяет:
"Укрпочта" последовательно развивает партнерства с CRM-платформами и сервисами e-com, чтобы украинский бизнес имел доступ к выгодным тарифам и быстрой доставке в каждый уголок страны", - сообщили в компании.
Согласно предоставленной украинцам информации, национальный почтовый оператор доставляет заказы пользователей KeyCRM по всей стране от 40 гривен в основном за 1-3 дня.
Отмечается, что стоимость услуг для предпринимателей определяется по тарифу "Базовый".
При этом сроки обработки отправлений соответствуют условиям "Приоритетный".
"Чтобы воспользоваться предложением, необходимо использовать API-ключи KeyCRM", - уточнили в "Укрпочте".
Подробная инструкция по настройке доступна на официальном сайте компании.
"Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года", - подытожили в пресс-службе "Укрпочты".
Напомним, в октябре 2025 года "Укрпочта" снизила тарифы на доставку в США (на $1,5-$2), а также увеличила предельный вес PRIME-отправлений с 2 кг до 5 кг для Великобритании и еще пяти стран мира.
Несколько позже "Укрпочта" снизила цены на доставку еще в 12 стран мира.
Кроме того, в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" различные категории клиентов по отдельным окнам.
