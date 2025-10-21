"Укрпошта" знизила ціни на доставку ще у 12 країн світу: хто зможе економити до 30%

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - розширив послугу "Дрібний пакет PRIME" ще на 12 країн світу (йдучи назустріч експортерам).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу акціонерного товариства.

Ціни на доставку в які країни світу було знижено

В "Укрпошті" розповіли, що попит на міжнародні відправлення з України зростає.

"Лише до Філіппін, Аргентини та Чехії кількість посилок за пів року збільшилася у середньому до 20%", - поділились у компанії.

Зазначається, що йдучи назустріч українському бізнесу (експортерам), "Укрпошта" розширює послугу "Дрібний пакет PRIME" ще на 12 країн (наразі доставка PRIME охоплює вже 86 країн світу).

Уточнюється, що тепер відправити посилку за цим тарифом можна:

до Філіппін;

в Аргентину;

у Чехію;

в Узбекистан;

в Катар;

в Болівію;

до Шрі-Ланки;

у Танзанію;

в Замбію;

у Парагвай;

у Монголію;

в Азербайджан.

"Укрпошта" знизила ціни на доставку ще у 12 країн світу (інфографіка: facebook.com/ukrposhta)

"Оновлення тарифного пакета дозволить українцям економити до 30% на доставці", - наголосили в "Укрпошті".

Як приклад у компанії навели доставку до Чехії.

"Українські підприємці часто відправляють за кордон аксесуари для волосся або прикраси, вагою до 100 г. Якщо раніше доставка до Чехії рекомендованим дрібним пакетом коштувала $7,26, то тепер PRIME-відправлення коштуватиме лише $5,5", - пояснили клієнтам.

Сервіс PRIME: на кого розрахований і як працює

Згідно з інформацією "Укрпошти", сервіс PRIME - створений для малого та середнього бізнесу, який працює з міжнародними клієнтами.

Серед його переваг:

повний трекінг до моменту вручення;

адресна доставка без підпису;

безкоштовне повернення у разі невручення;

оплата лише за фактичною вагою.

"Розширення PRIME - ще один крок у розвитку міжнародних сервісів "Укрпошти", - додали у компанії.

Крім того, в "Укрпошті" зауважили, що хочуть, "щоб українському бізнесу було простіше й вигідніше працювати з клієнтами у світі".

"PRIME - це про доступну логістику, швидкість і нові можливості для експортерів", – наголосили у компанії.

Насамкінець українцям розповіли, що з новими тарифами можна ознайомитися на офіційному сайті "Укрпошти".