"Укрпочта" снизила стоимость доставки: кто теперь может платить меньше

Понедельник 05 января 2026 14:06
UA EN RU
"Укрпочта" снизила стоимость доставки: кто теперь может платить меньше "Укрпочта" ввела специальный тариф на доставку для некоторых пользователей (фото иллюстративное: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - снизил стоимость доставки для некоторых пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

Кто может платить за доставку "Укрпочты" меньше

Гражданам рассказали, что "Укрпочта" ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, который работает с системой KeyCRM.

Речь идет об украинской CRM-системе для автоматизации любого бизнеса в едином окне, которая позволяет:

  • централизовать коммуникацию с клиентами;
  • обрабатывать заказы;
  • управлять продажами;
  • синхронизировать данные с маркетплейсами;
  • автоматизировать многие другие операции в одном интерфейсе.

"Укрпочта" последовательно развивает партнерства с CRM-платформами и сервисами e-com, чтобы украинский бизнес имел доступ к выгодным тарифам и быстрой доставке в каждый уголок страны", - сообщили в компании.

Как определяется стоимость услуг для предпринимателей

Согласно предоставленной украинцам информации, национальный почтовый оператор доставляет заказы пользователей KeyCRM по всей стране от 40 гривен в основном за 1-3 дня.

Отмечается, что стоимость услуг для предпринимателей определяется по тарифу "Базовый".

При этом сроки обработки отправлений соответствуют условиям "Приоритетный".

"Чтобы воспользоваться предложением, необходимо использовать API-ключи KeyCRM", - уточнили в "Укрпочте".

Подробная инструкция по настройке доступна на официальном сайте компании.

"Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года", - подытожили в пресс-службе "Укрпочты".

Напомним, в октябре 2025 года "Укрпочта" снизила тарифы на доставку в США (на $1,5-$2), а также увеличила предельный вес PRIME-отправлений с 2 кг до 5 кг для Великобритании и еще пяти стран мира.

Несколько позже "Укрпочта" снизила цены на доставку еще в 12 стран мира.

Кроме того, в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" различные категории клиентов по отдельным окнам.

Читайте также о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел - как можно сэкономить на коммуналке и получить наличные (не тратя время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре).

Украина ФОП посилки послуги Тарифы Бизнес Укрпочта
