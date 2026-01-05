"Укрпочта" снизила стоимость доставки: кто теперь может платить меньше

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

Кто может платить за доставку "Укрпочты" меньше

Гражданам рассказали, что "Укрпочта" ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, который работает с системой KeyCRM.

Речь идет об украинской CRM-системе для автоматизации любого бизнеса в едином окне, которая позволяет:

централизовать коммуникацию с клиентами;

обрабатывать заказы;

управлять продажами;

синхронизировать данные с маркетплейсами;

автоматизировать многие другие операции в одном интерфейсе.

"Укрпочта" последовательно развивает партнерства с CRM-платформами и сервисами e-com, чтобы украинский бизнес имел доступ к выгодным тарифам и быстрой доставке в каждый уголок страны", - сообщили в компании.

Как определяется стоимость услуг для предпринимателей

Согласно предоставленной украинцам информации, национальный почтовый оператор доставляет заказы пользователей KeyCRM по всей стране от 40 гривен в основном за 1-3 дня.

Отмечается, что стоимость услуг для предпринимателей определяется по тарифу "Базовый".

При этом сроки обработки отправлений соответствуют условиям "Приоритетный".

"Чтобы воспользоваться предложением, необходимо использовать API-ключи KeyCRM", - уточнили в "Укрпочте".

Подробная инструкция по настройке доступна на официальном сайте компании.

"Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года", - подытожили в пресс-службе "Укрпочты".