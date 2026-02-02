UA

"Укрпошта" змінила логотип: як оновлений стиль посилює українську ідентичність (відео)

"Укрпошта" попрощалась зі старим логотипом (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - презентував оновлений візуальний стиль і новий логотип на честь свого 32-річчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства.

Як змінився логотип і візуальний стиль "Укрпошти"

"Сьогодні "Укрпошті" - 32 роки. Ми росли разом із країною. Разом переживали складні роки", - нагадали у компанії.

Зазначається, що за цей час "Укрпошта" пройшла довгий шлях:

  • від паперів і штампів;
  • до нового логістичного центру і сервісу у додатку.

"І в якийсь момент стало очевидно: якщо змінюється наша робота, має змінюватися і те, як ми виглядаємо", - додали у компанії.

"Укрпошта" змінила візуальний стиль (кадр із відео: facebook.com/ukrposhta)

Уточнюється водночас, що це - "не різкі зміни" і не "за одну ніч".

Йдеться натомість про "поступові й органічні" зміни - разом із відділеннями, сервісами й реальними змінами в роботі.

"Без одномоментних витрат і показових жестів", - зауважили в "Укрпошті".

Саме тому сьогодні компанія оновлює свій стиль.

Наголошується, що "новий логотип посилить українську ідентичність, а шрифт - це продовження української поштової естетики в сучасній формі".

"Бо "Укрпошта" - це не тільки про доставку. Це про зв'язок між людьми, містами і дуже різними історіями", - пояснили громадянам.

Насамкінець у компанії подякували всім, хто був із нею впродовж цих років, а також тим, хто користується її послугами вперше.

"Попереду ще багато маршрутів", - підсумували у прес-службі "Укрпошти".

Публікація "Укрпошти" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" знизила вартість доставки для деяких користувачів.

Крім того, у понад 1500 міських відділеннях "Укрпошти" запрацював пілотний проект "Експрес-вікно", який "розводить" різні категорії клієнтів по окремих вікнах.

Читайте також про важливі зміни від "Укрпошти" для мешканців сіл - як можна заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).

