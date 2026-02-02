"Укрпошта" змінила логотип: як оновлений стиль посилює українську ідентичність (відео)

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - презентував оновлений візуальний стиль і новий логотип на честь свого 32-річчя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства.
"Сьогодні "Укрпошті" - 32 роки. Ми росли разом із країною. Разом переживали складні роки", - нагадали у компанії.
Зазначається, що за цей час "Укрпошта" пройшла довгий шлях:
"І в якийсь момент стало очевидно: якщо змінюється наша робота, має змінюватися і те, як ми виглядаємо", - додали у компанії.
Уточнюється водночас, що це - "не різкі зміни" і не "за одну ніч".
Йдеться натомість про "поступові й органічні" зміни - разом із відділеннями, сервісами й реальними змінами в роботі.
"Без одномоментних витрат і показових жестів", - зауважили в "Укрпошті".
Саме тому сьогодні компанія оновлює свій стиль.
Наголошується, що "новий логотип посилить українську ідентичність, а шрифт - це продовження української поштової естетики в сучасній формі".
"Бо "Укрпошта" - це не тільки про доставку. Це про зв'язок між людьми, містами і дуже різними історіями", - пояснили громадянам.
Насамкінець у компанії подякували всім, хто був із нею впродовж цих років, а також тим, хто користується її послугами вперше.
"Попереду ще багато маршрутів", - підсумували у прес-службі "Укрпошти".
