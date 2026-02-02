"Укрпочта" изменила логотип: как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность (видео)

Как изменился логотип и визуальный стиль "Укрпочты"

"Сегодня "Укрпочте" - 32 года. Мы росли вместе со страной. Вместе переживали сложные годы", - напомнили в компании.

Отмечается, что за это время "Укрпочта" прошла долгий путь:

от бумаг и штампов;

до нового логистического центра и сервиса в приложении.

"И в какой-то момент стало очевидно: если меняется наша работа, должно меняться и то, как мы выглядим", - добавили в компании.

"Укрпочта" изменила визуальный стиль (кадр из видео: facebook.com/ukrposhta)

Уточняется одновременно, что это - "не резкие изменения" и не "за одну ночь".

Речь идет вместо этого о "постепенных и органических" изменениях - вместе с отделениями, сервисами и реальными изменениями в работе.

"Без одномоментных расходов и показательных жестов", - отметили в "Укрпочте".

Именно поэтому сегодня компания обновляет свой стиль.

Подчеркивается, что "новый логотип усилит украинскую идентичность, а шрифт - это продолжение украинской почтовой эстетики в современной форме".

"Потому что "Укрпочта" - это не только о доставке. Это о связи между людьми, городами и очень разными историями", - объяснили гражданам.

В завершение в компании поблагодарили всех, кто был с ней на протяжении этих лет, а также тех, кто пользуется ее услугами впервые.

"Впереди еще много маршрутов", - подытожили в пресс-службе "Укрпочты".

Публикация "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)