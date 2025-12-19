"Укрпошта" нагадала про важливий дедлайн: що треба встигнути до середи

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - нагадав громадянам про важливий дедлайн. Йдеться про останній день подання заяв на "Зимову підтримку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу акціонерного товариства.
Українцям нагадали, що вже за лічені дні "Укрпошта" завершує прийом заяв на програму "Зимова підтримка".
Уточнюється, що станом на 19 грудня понад 1,6 мільйона українців уже подали документи, щоб отримати фінансову допомогу в один із найскладніших періодів року.
"Для тих, хто ще вагається або відкладає, - часу майже не залишилося", - наголосили у компанії.
Так, подати заяву на отримання 1000 гривень від держави в межах президентської програми "Зимова підтримка" можна до 24 грудня поточного року.
"До 24 грудня включно заяви приймають в усіх відділеннях "Укрпошти" по всій країні", - пояснили українцям.
У прес-службі "Укрпошти" повідомили, що подати заяву на "зимову тисячу" - нескладно. Достатньо прийти у найближче відділення.
"Процедура максимально проста й доступна - навіть для тих, хто не має змоги прийти до відділення самостійно", - розповіли громадянам.
Уточнюється, що для маломобільних людей або тих, хто перебуває вдома, "Укрпошта" передбачила окреме рішення: оформити заяву можна через листоношу.
Для цього достатньо зателефонувати до контакт-центру за номером: 0 800 300 545.
"Після зарахування коштів заявник отримає SMS-повідомлення", - уточнили в "Укрпошті".
Українцям нагадали, що для оформлення виплати в "Укрпошті" потрібно підготувати:
Насамкінець у компанії нагадали, що навіть якщо "Зимова підтримка" оформлювалась через "Дію", кошти в межах програми можна витратити безпосередньо у відділенні "Укрпошти":
"Чекаємо на вас у відділеннях", - підсумували у прес-службі компанії.
Нагадаємо, що і "Зимова підтримка", і "зимові" 6500 гривень - лише частина комплексного пакета рішень, які уряд України реалізує за дорученням президента (з метою підтримки людей під час складного зимового періоду в час повномасштабної війни).
В цілому ж державна програма підтримки включає і одноразові виплати у розмірі 1000 гривень для всіх громадян, і 6500 гривень для особливо вразливих категорій, і можливість скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 км Україною" від "Укрзалізниці".
У межах цієї програми Кабінет міністрів України запровадив також фіксовані ціни на газ та електроенергію, перерахунок житлових субсидій на комунальні послуги, програми енергоефективності й підтримки мешканців прифронтових регіонів, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для проходження опалювального періоду.
Читайте також, хто з українців може отримати відмову у виплаті "зимових" 6500 гривень й чому.