"Укрпошта" нагадала про важливий дедлайн: що треба встигнути до середи

До якого числа "Укрпошта" приймає заяви

Українцям нагадали, що вже за лічені дні "Укрпошта" завершує прийом заяв на програму "Зимова підтримка".

Уточнюється, що станом на 19 грудня понад 1,6 мільйона українців уже подали документи, щоб отримати фінансову допомогу в один із найскладніших періодів року.

"Для тих, хто ще вагається або відкладає, - часу майже не залишилося", - наголосили у компанії.

Так, подати заяву на отримання 1000 гривень від держави в межах президентської програми "Зимова підтримка" можна до 24 грудня поточного року.

"До 24 грудня включно заяви приймають в усіх відділеннях "Укрпошти" по всій країні", - пояснили українцям.

Як подати заяву на "зимову тисячу" через "Укрпошту"

У прес-службі "Укрпошти" повідомили, що подати заяву на "зимову тисячу" - нескладно. Достатньо прийти у найближче відділення.

"Процедура максимально проста й доступна - навіть для тих, хто не має змоги прийти до відділення самостійно", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що для маломобільних людей або тих, хто перебуває вдома, "Укрпошта" передбачила окреме рішення: оформити заяву можна через листоношу.

Для цього достатньо зателефонувати до контакт-центру за номером: 0 800 300 545.

"Після зарахування коштів заявник отримає SMS-повідомлення", - уточнили в "Укрпошті".

Що потрібно підготувати для оформлення виплати

Українцям нагадали, що для оформлення виплати в "Укрпошті" потрібно підготувати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;

для дітей: заявку подають батьки - окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);

для законних представників: документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Як можна витратити "зимову тисячу" в "Укрпошті"

Насамкінець у компанії нагадали, що навіть якщо "Зимова підтримка" оформлювалась через "Дію", кошти в межах програми можна витратити безпосередньо у відділенні "Укрпошти":

оплатити комунальні послуги;

скористатися поштовими послугами;

передплатити улюблену газету чи журнал;

замовити ліки;

придбати товари українських виробників;

зробити донат на Збройні сили України.

"Чекаємо на вас у відділеннях", - підсумували у прес-службі компанії.