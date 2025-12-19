"Укрпочта" напомнила о важном дедлайне: что нужно успеть до среды

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - напомнил гражданам о важном дедлайне. Речь идет о последнем дне подачи заявлений на "Зимнюю поддержку".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.
Украинцам напомнили, что уже через считанные дни "Укрпочта" завершает прием заявлений на программу "Зимняя поддержка".
Уточняется, что по состоянию на 19 декабря более 1,6 миллиона украинцев уже подали документы, чтобы получить финансовую помощь в один из самых сложных периодов года.
"Для тех, кто еще колеблется или откладывает, - времени почти не осталось", - подчеркнули в компании.
Так, подать заявление на получение 1000 гривен от государства в рамках президентской программы "Зимняя поддержка" можно до 24 декабря текущего года.
"До 24 декабря включительно заявления принимают во всех отделениях "Укрпочты" по всей стране", - объяснили украинцам.
В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что подать заявление на "зимнюю тысячу" - несложно. Достаточно прийти в ближайшее отделение.
"Процедура максимально проста и доступна - даже для тех, кто не имеет возможности прийти в отделение самостоятельно", - рассказали гражданам.
Уточняется, что для маломобильных людей или тех, кто находится дома, "Укрпочта" предусмотрела отдельное решение: оформить заявление можно через почтальона.
Для этого достаточно позвонить в контакт-центр по номеру: 0 800 300 545.
"После зачисления средств заявитель получит SMS-сообщение", - уточнили в "Укрпочте".
Украинцам напомнили, что для оформления выплаты в "Укрпочте" нужно подготовить:
В завершение в компании напомнили, что даже если "Зимняя поддержка" оформлялась через "Дію", средства в рамках программы можно потратить непосредственно в отделении "Укрпочты":
"Ждем вас в отделениях", - подытожили в пресс-службе компании.
Напомним, что и "Зимняя поддержка", и "зимние" 6500 гривен - лишь часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (с целью поддержки людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).
В целом же государственная программа поддержки включает и единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех граждан, и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, и возможность воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 км по Украине" от "Укрзализныци".
В рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел также фиксированные цены на газ и электроэнергию, перерасчет жилищных субсидий на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.
Читайте также, кто из украинцев может получить отказ в выплате "зимних" 6500 гривен и почему.