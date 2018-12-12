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В "Укрпочте" отреагировали на инициативы президента

Новости » Политика    12.12.2018 - 12:48
В "Укрпочте" отреагировали на инициативы президента
Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина)

Гендиректор обещает не закрывать отделения "Укрпочты" по Украине

ПАО "Укрпочта" не будет закрывать свои отделения, в случае своевременного выделения предусмотренных в госбюджете-2019 средств в сумме 500 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий гендиректора Игоря Смелянского агентству "Интерфакс-Украина".

Смелянский отметил, что предусмотренные в госбюджете средства покрывают финансирование только на первое полугодие работы "Укрпочты".

"До второго полугодия мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений" Укрпочты ", - сказал он.

Также гендиректор "Укрпочты" отметил, что продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений. Очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко инициировал внесение в госбюджет 500 млн гривен, которые бы компенсировали убытки "Укрпочты" для доставки пенсий. Он также отметил, что необходимо прекратить закрытие почтовых отделений в селах, и особенно в отдаленных.

Также Порошенко призвал главу "Укрпочты" Игоря Смелянского пересмотреть свою зарплату.

Ранее Порошенко заявил, что "Укрпочта" не будет сокращать отделения,и проблем с доставкой пенсий не будет.

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