Порошенко инициировал компенсацию убытков "Укрпочты" для доставки пенсий

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент призвал прекратить закрытие почтовых отделений в селах

Президент Украины Петр Порошенко инициировал внесение в Госбюджет 500 млн гривен, которые бы компенсировали убытки "Укрпочты" для доставки пенсий. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента.

Порошенко подчеркнул, что необходимо прекратить закрытие почтовых отделений в селах, и особенно в отдаленных.

"Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса "Укрпочты". Я инициировал внесение в Госбюджет 500 млн грн, которые бы компенсировали убытки "Укрпочты" для доставки пенсий", - сказал президент.

Также Порошенко приказал прекратить увольнения почтальонов.

"На сегодняшний день 500 млн грн позволят обеспечить и соответствующее повышение заработной платы, и защитить почтальонов. Потому что это не просто доставка пенсий, доставка газет. Возможно для пожилого человека - это единственная связь с миром", - отметил президент.

Порошенко призвал министра инфраструктуры Володимиира Омеляна проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.

Ранее Порошенко заявил, что "Укрпочта" не будет будет сокращать отделение, и проблем с доставкой пенсий не будет.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено возмещение для ПАО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий.