"Укрпочта" не будет сокращать сеть сельских отделений, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Проблем с доставкой пенсий не будет, заявил президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Укрпочта" не будет сокращать отделения, и проблем с доставкой пенсий не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что Порошенко во время посещения "Укрпочты" в Житомирской области отметил необходимость выработки системного решения, которое бы сделало невозможным сокращение почтовых отделений, и не создавало бы проблем с доставкой пенсий в сельской местности.

"Вторая позиция, угроза сокращения почтальонов. И мы с этим абсолютно никак не можем согласиться - ни с сокращением отделений, ни с сокращением почтальонов. И мы не можем допустить, чтобы решение этой проблемы произошло за счет простых людей: или перевода на неполную ставку почтальонов - нам надо защитить их; или за счет повышения тарифов сделать дополнительную нагрузку на пенсионеров. Это тоже неправильно, потому что это все будет происходить за счет кармана простого человека", - подчеркнул президент.

По его словам, для защиты людей он предложил правительству выделили 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий. Однако он добавил, что эти средства решают проблему временно.

"Это время делается для того, чтобы мы нашли совместными усилиями системное решение, которое бы не нуждалось дальнейшего вмешательства, но это системное решение должно происходить не за счет почтальонов", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что руководство "Укрпочты" пообещало не сокращать сельские отделения. В то же время он отметил, что в случае нарушения этого решения на местах, люди должны обращаться к представителям власти в районной и областной государственной администрации.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено возмещение для ПАО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий.