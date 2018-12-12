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В "Укрпошті" відреагували на ініціативи президента

Новини » Політика    12.12.2018 - 12:48
В "Укрпошті" відреагували на ініціативи президента
Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Гендиректор обіцяє не закривати відділення "Укрпошти" по Україні

ПАТ "Укрпошта" не закриватиме свої відділення, у разі своєчасного виділення передбачених в держбюджеті-2019 коштів в сумі 500 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар гендиректора Ігоря Смілянського агентству "Інтерфакс-Україна".  

Смілянський зазначив, що передбачені у держбюджеті кошти покривають фінансування лише на перше півріччя роботи "Укрпошти". 

"До другого півріччя ми повернемося з урядом до обговорення питання додаткового фінансування мережі відділень" Укрпошти ", - сказав він.

Також гендиректор "Укрпошти" зазначив, що продовжує підвищувати зарплати своїм співробітникам, включаючи листонош і операторів відділень. Чергове підвищення заплановано на перший квартал 2019 року.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко ініціював внесення до держбюджету 500 млн гривень, які би компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій. Він також зазначив, що необхідно припинити закриття поштових відділень у селах, і особливо у віддалених.

Також Порошенко закликав главу "Укрпошти" Ігоря Смілянського переглянути свою зарплату.

Раніше Порошенко заявив, що "Укрпошта" не буде скорочувати відділення,і проблем з доставкою пенсій не буде.

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