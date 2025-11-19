ua en ru
В "Укргідроенерго" посилили антикорупційний контроль на тлі скандалу в "Енергоатомі"

Україна, Середа 19 листопада 2025 11:10
В "Укргідроенерго" посилили антикорупційний контроль на тлі скандалу в "Енергоатомі" Ілюстративне фото: ДніпроГЕС зі складу "Укргідроенерго" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В державній компанії "Укргідроенерго" на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" повідомили про посилення внутрішнього контролю та оновлення механізмів запобігання корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго".

Зазначається, що на виконання доручення головного акціонера було проведено позачергове засідання для перевірки контрольних механізмів в межах чинної наглядової системи та підтвердження стабільності управління компанією.

"Під час засідання було заслухано звіти підрозділів внутрішнього аудиту, управління ризиками, комплаєнсу та антикорупційної програми", - сказано у повідомленні.

За підсумками засідання було ухвалено низку рішень:

  • посилення нагляду за процесом закупівель, дотриманням антикорупційних процедур та фінансово-бюджетною дисципліною;
  • запровадження щомісячного звітування до Кабінету Міністрів України;
  • оновлення посадових інструкцій з урахуванням норм відповідальності;
  • проведення додаткових тренінгів для працівників;
  • ухвалено також низку інших важливих рішень.

"Укргідроенерго підтверджує готовність працювати в умовах підвищеної відповідальності й зберігати високі стандарти менеджменту", - прокоментував підсумки засідання голова наглядової ради компанії Валентин Гвоздій.

Оновлення наглядових рад в держкомпаніях енергетики

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка систематично вимагала "відкати" від контрагентів "Енергоатому". Серед інших, в скандалі було замішано кілька чинних міністрів, ексміністр, колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського - Тимур Міндіч та багато інших осіб.

Після цього Зеленський заявив, що головні державні підприємства в галузі української енергетики будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.

Серед іншого уряд України вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому". При цьому Київ пропонує Європейському Союзу надати кандидатів для членства у новій наглядовій раді. Паралельно у компанії почався масштабний державний аудит.

Також Кабмін оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Її новий склад повинен запрацювати до 20 січня - коли спливуть контракти чинної наглядової ради.

