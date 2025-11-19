В "Укргідроенерго" посилили антикорупційний контроль на тлі скандалу в "Енергоатомі"

В державній компанії "Укргідроенерго" на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" повідомили про посилення внутрішнього контролю та оновлення механізмів запобігання корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго".