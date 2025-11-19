ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В "Укргидроэнерго" усилили антикоррупционный контроль на фоне скандала в "Энергоатоме"

Украина, Среда 19 ноября 2025 11:10
UA EN RU
В "Укргидроэнерго" усилили антикоррупционный контроль на фоне скандала в "Энергоатоме" Иллюстративное фото: ДнепроГЭС из состава "Укргидроэнерго" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В государственной компании "Укргидроэнерго" на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" сообщили об усилении внутреннего контроля и обновлении механизмов предотвращения коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго".

Отмечается, что во исполнение поручения главного акционера было проведено внеочередное заседание для проверки контрольных механизмов в рамках действующей наблюдательной системы и подтверждения стабильности управления компанией.

"Во время заседания были заслушаны отчеты подразделений внутреннего аудита, управления рисками, комплаенса и антикоррупционной программы", - говорится в сообщении.

По итогам заседания был принят ряд решений:

  • усиление надзора за процессом закупок, соблюдением антикоррупционных процедур и финансово-бюджетной дисциплиной;
  • введение ежемесячной отчетности в Кабинет Министров Украины;
  • обновление должностных инструкций с учетом норм ответственности;
  • проведение дополнительных тренингов для работников;
  • принят также ряд других важных решений.

"Укргидроэнерго подтверждает готовность работать в условиях повышенной ответственности и сохранять высокие стандарты менеджмента", - прокомментировал итоги заседания председатель наблюдательного совета компании Валентин Гвоздий.

Обновление наблюдательных советов в госкомпаниях энергетики

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая систематически требовала "откаты" от контрагентов "Энергоатома". Среди прочих, в скандале были замешаны несколько действующих министров, экс-министр, бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского - Тимур Миндич и многие другие лица.

После этого Зеленский заявил, что главные государственные предприятия в отрасли украинской энергетики будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

Среди прочего правительство Украины решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома". При этом Киев предлагает Европейскому Союзу предоставить кандидатов для членства в новом наблюдательном совете. Параллельно в компании начался масштабный государственный аудит.

Также Кабмин объявил конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Его новый состав должен заработать до 20 января - когда истекут контракты действующего наблюдательного совета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергоатом Коррупция
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского