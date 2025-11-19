В "Укргидроэнерго" усилили антикоррупционный контроль на фоне скандала в "Энергоатоме"

В государственной компании "Укргидроэнерго" на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" сообщили об усилении внутреннего контроля и обновлении механизмов предотвращения коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго".