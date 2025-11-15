ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Дрони СБУ знищили 4 пускові установки С-400 та два радари у Новоросійську, - джерела

Субота 15 листопада 2025 16:49
UA EN RU
Дрони СБУ знищили 4 пускові установки С-400 та два радари у Новоросійську, - джерела Фото: успішне знищення підтверджують супутникові знімки (росЗМІ)
Автор: Юлія Акимова, Едуард Ткач

Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ під час вчорашньої атаки у Новоросійську знищили 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Супутникові знімки підтверджують, що було успішно знищено чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку.

Також ворог недорахувався двох важливих радарів - раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone").

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію СБУ провели за підтримки Сил безпеки й оборони, а саме - ГУР МОУ, ССО ЗСУ та Держприкордонслужби.

"СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога. Кожна така знищена система - це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети", - повідомило поінформоване джерело.

Атака на Новоросійськ

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада СБУ та Сили безпеки оборони України атакували Новоросійськ. Крім вищезазначеного, було проведено спецоперацію з ураження російського порту "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту і газ.

Вже вранці в ЗМІ з'явилася інформація, що атака дронами зупинила експорт нафти. Зокрема, два джерела Reuters розповіли, що "Трансфнефть" призупинила подачу нафти в порт.

Ще через деякий час агентство написало, що удар по Новоросійському порту зупинив 2% світових поставок нафти. Крім цього, він призвів до зростання світових цін.

Також відомо, що після атаки в Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації. РосЗМІ писали про пожежу не тільки в порту, але і на НПЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
Новини
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе