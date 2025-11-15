Дрони СБУ знищили 4 пускові установки С-400 та два радари у Новоросійську, - джерела

Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ під час вчорашньої атаки у Новоросійську знищили 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога. Кожна така знищена система - це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети", - повідомило поінформоване джерело.

Цю операцію СБУ провели за підтримки Сил безпеки й оборони, а саме - ГУР МОУ, ССО ЗСУ та Держприкордонслужби.

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Також ворог недорахувався двох важливих радарів - раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радару цілевказання 92Н6 ("Grave Stone").

Супутникові знімки підтверджують, що було успішно знищено чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку.

Атака на Новоросійськ

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада СБУ та Сили безпеки оборони України атакували Новоросійськ. Крім вищезазначеного, було проведено спецоперацію з ураження російського порту "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту і газ.

Вже вранці в ЗМІ з'явилася інформація, що атака дронами зупинила експорт нафти. Зокрема, два джерела Reuters розповіли, що "Трансфнефть" призупинила подачу нафти в порт.

Ще через деякий час агентство написало, що удар по Новоросійському порту зупинив 2% світових поставок нафти. Крім цього, він призвів до зростання світових цін.

Також відомо, що після атаки в Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації. РосЗМІ писали про пожежу не тільки в порту, але і на НПЗ.