Свириденко заявила про початок аудиту "Енергоатому": коли будуть перші результати

В Україні почали проводити аудит "Енергоатому" після того, як у компанії розкрили корупційну схему. Очікується, що перші результати будуть у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

Свириденко розповіла, що вона обговорила проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери з головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою.

"Аудит НАЕК "Енергоатом" уже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, зокрема трьох АЕС, за 2023-2025 роки. Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже в грудні", - зазначила прем'єр.

За її словами, матеріали аудиту направлять правоохоронним та антикорупційним органам для відповідного реагування.

Також розпочалася підготовка до аудиту на таких підприємствах: ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго", АТ "Укргазвидобування".

"Уряд очікує регулярних звітів про перебіг усіх перевірок щомісяця протягом усього періоду. Ми діятимемо оперативно, якщо буде виявлено порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", - запевнила Свириденко.