Нова наглядова рада "Нафтогазу": Кабмін запустив конкурс і назвав терміни
Кабінет міністрів України оголосив конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Її новий склад повинен запрацювати до 20 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.
"Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Це черговий крок у рамках Урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору", - заявила Свириденко.
За її словами, контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно конкурс запускається вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи.
"Очікуємо формування нового складу наглядової ради "Нафтогазу" до 20 січня 2026", - додала очільник уряду.
Що передувало
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що головні державні підприємства в галузі української енергетики на фоні корупційного скандалу з "плівками Міндіча" будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.
Також президент заявив, що урядовці отримали доручення - бути у постійній комунікації з правоохоронцями та антикорупційними органами.
Також повідомлялось, що на тлі скандалу Герман Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Зеленський вже вивів обох міністрів зі складу РНБО.
При цьому сьогодні, 18 листопада, у Верховній Раді депутати заблокували трибуну та зірвали засідання щодо звільнення міністрів.