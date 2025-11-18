Нова наглядова рада "Нафтогазу": Кабмін запустив конкурс і назвав терміни

Кабінет міністрів України оголосив конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Її новий склад повинен запрацювати до 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно конкурс запускається вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи.

"Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Це черговий крок у рамках Урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору", - заявила Свириденко.

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що головні державні підприємства в галузі української енергетики на фоні корупційного скандалу з "плівками Міндіча" будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.

Також президент заявив, що урядовці отримали доручення - бути у постійній комунікації з правоохоронцями та антикорупційними органами.

Також повідомлялось, що на тлі скандалу Герман Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Зеленський вже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

При цьому сьогодні, 18 листопада, у Верховній Раді депутати заблокували трибуну та зірвали засідання щодо звільнення міністрів.