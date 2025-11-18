ua en ru
Україна просить ЄС долучитися до оновлення наглядової ради "Енергоатому"

Київ, Вівторок 18 листопада 2025 17:41
UA EN RU
Україна просить ЄС долучитися до оновлення наглядової ради "Енергоатому" Фото: представники Кабміну зустрілися з послами ЄС (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Іван Носальський

Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

За словами Свириденко, члени Кабміну поінформували послів країн Євросоюзу про кроки для очищення та підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній сфері.

Темами переговорів стали ситуація в енергетиці та важливість збереження довіри суспільства і партнерів.

Прем'єр наголосила, що дії уряду спрямовані на взаємодію та спільну роботу з антикорупційними органами, щоб забезпечити прозорість роботи виконавчої влади.

"Європейські дипломати позитивно відзначили наступні кроки. Ми закликали партнерів долучитися до процесу та надати пропозиції кандидатур, на першому етапі - до наглядової ради "Енергоатому", - додала Свириденко.

Наступним етапом стане аудит та оновлення наглядових рад державних підприємств у сфері енергетики. Також до цього процесу можуть залучити міжнародних аудиторів, Україна розгляне таку можливість.

Це необхідно, щоб оновити менеджмент усієї системи - "Нафтогазу", "Укргідроенерго", "Оператора ГТС України", "Центренерго" та "Укренерго".

"Боротьба з корупцією є важливою для національної безпеки та визначальною на шляху України до ЄС", - наголосила прем'єр.

Окремою темою переговорів із послами стали бюджетні потреби України на 2026 рік.

Оновлення наглядової ради "Енергоатому"

Нагадаємо, український уряд вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому" після гучного корупційного скандалу. Детективи НАБУ з'ясували, що у контрагентів компанії брали відкати.

За словами прем'єрки Юлії Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.

