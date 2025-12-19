ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на 20 грудня

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 18:01
UA EN RU
"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на 20 грудня Ілюстративне фото: відключення світла 20 грудня відбуватимуться не у всіх регіонах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 20 грудня, світло для побутових споживачів продовжать відключати за графіками у більшості областей. Крім того, діятимуть і обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що погодинні відключення за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не оприлюднена. Обмеження продовжують діяти через наслідки масштабних російських обстрілів енергетики України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у більшості регіонів України сьогодні, 19 грудня, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.Причина - наслідки атак Росії на енергооб'єкти.

РБК-Україна раніше з посиланням на ДТЕК пояснювало різницю між блекаутом та екстреними відключеннями: останні є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут передбачає її повний розпад і тривале відновлення.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що якщо в Україні близько тижня зберігатиметься температура мінус 10 градусів і нижче, то споживання сильно зросте. Покрити його буде неможливо ні за рахунок імпорту електроенергії, ні за рахунок внутрішньої генерації.

Крім того, Зайченко зазначив, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, які регулярно зазнають ударів по енергетичній інфраструктурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ