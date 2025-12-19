"Укрэнерго" определилось с графиками отключений света на 20 декабря

Иллюстративное фото: отключения света 20 декабря будут происходить не во всех регионах (Getty Images)

В субботу, 20 декабря, свет для бытовых потребителей продолжат отключать по графикам в большинстве областей. Кроме того, будут действовать и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что почасовые отключения по графикам для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не обнародовано. Ограничения продолжают действовать из-за последствий масштабных российских обстрелов энергетики Украины. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.