"Укрэнерго" определилось с графиками отключений света на 20 декабря

Украина, Пятница 19 декабря 2025 18:01
UA EN RU
"Укрэнерго" определилось с графиками отключений света на 20 декабря Иллюстративное фото: отключения света 20 декабря будут происходить не во всех регионах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 20 декабря, свет для бытовых потребителей продолжат отключать по графикам в большинстве областей. Кроме того, будут действовать и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что почасовые отключения по графикам для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не обнародовано. Ограничения продолжают действовать из-за последствий масштабных российских обстрелов энергетики Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Отключение света в Украине

Напомним, в большинстве регионов Украины сегодня, 19 декабря, продолжают действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

РБК-Украина ранее со ссылкой на ДТЭК объясняло разницу между блэкаутом и экстренными отключениями: последние являются контролируемой мерой и не означают полного коллапса энергосистемы, тогда как блэкаут предполагает ее полный распад и длительное восстановление.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что если в Украине около недели будет сохраняться температура минус 10 градусов и ниже, то потребление сильно возрастет. Покрыть его будет невозможно ни за счет импорта электроэнергии, ни за счет внутренней генерации.

Кроме того, Зайченко отметил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, которые регулярно испытывают удары по энергетической инфраструктуре.

