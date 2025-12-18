Графіки відключень світла 19 грудня будуть у більшості регіонів, - "Укренерго"

У більшості регіонів України завтра, 19 грудня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

Час і обсяг відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго і ДТЕК.

Водночас у компанії звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

В "Укренерго" уточнили, що причиною таких обмежень є наслідки російських ударів дронами і ракетами по енергооб'єктах України.

У компанії зазначили, що завтра, 19 грудня, застосовуватимуться:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні графіки відключень світла діють уже кілька місяців, оскільки російські окупанти завдали серію ударів по українських енергооб'єктах.

За даними Міністерства енергетики України, внаслідок атак було пошкоджено всі великі теплоелектростанції та гідроелектростанції.

Останнім часом окупанти посилено били по енергооб'єктах в Одеській області. Після цього велика кількість місцевих жителів залишилася без світла.

Зокрема, у місті Арциз, згідно з прогнозами енергетиків, світла не буде до 26 грудня.

Також сьогодні, 18 грудня, стало відомо, що енергетики знайшли рішення для того, щоб повернути електропостачання майже всім споживачам в Одесі. Але в ДТЕК попередили, що можуть вводити аварійні відключення електропостачання. Особливо це стосується ранкових і вечірніх пікових годин споживання.