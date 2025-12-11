ua en ru
"Укренерго" назвало критичний температурний сценарій для енергетики на зиму

Україна , Четвер 11 грудня 2025 20:36
UA EN RU
"Укренерго" назвало критичний температурний сценарій для енергетики на зиму Фото: як працюватиме енергосистема в разі тривалих морозів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень світла по всій країні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону.

За його словами, критичним для енергосистеми є щонайменше тиждень із температурами - 10 градусів і нижче, коли споживання електроенергії суттєво зросте. У такому режимі покрити потреби енергосистеми буде неможливо ані за рахунок імпорту, ані внутрішніх джерел генерації.

Зайченко зазначив, що в разі таких умов доведеться застосовувати графіки аварійних та погодинних відключень.

Водночас він підкреслив, що суттєвого погіршення ситуації порівняно з нинішньою не очікується, адже зі зростанням споживання збільшується навантаження й на ті ділянки мережі, які вже підпадають під графіки погодинних вимкнень.

"Більше ніж чотири черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі", - додав керівник "Укренерго".

Проблеми з електрикою в Києві

Як писало РБК-Україна з посиланням на директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, проблеми з енергопостачанням у Києві наприкінці першої декади грудня виникли через руйнування систем передачі електроенергії.

Обмеження відбулись через пошкодження двох об'єктів на високовольтних лініях, уточнив експерт.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомляв, що після нічних масованих ударів найскладніша ситуація спостерігалась у Чернігівській та Донецькій областях.

