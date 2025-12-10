В Україну йде похолодання: чого чекати від погоди завтра й коли може бути мороз

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 11 грудня - в Україні переважатиме "порівняно тепла погода".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з прогнозом експерта на найближчу добу - 11 грудня - в Україні "переважатиме порівняно тепла погода".
Температура повітря очікується:
"Волога погода очікується практично повсюди в Україні", - зауважила Діденко.
Вона пояснила, що йдеться переважно про невеликий дощ.
У Києві в четвер - місцями невеликий дощ.
"Протягом дня задуватиме рвучкий вітер південно-західного напрямку", - додала метеоролог.
Температура повітря вдень ймовірно прогріється максимум до +8 градусів за Цельсієм.
"Усім - оптимістичних київських сонячних прояснень із блакитним небом", - побажала синоптик.
Діденко розповіла, що з 13-14 грудня (тобто з найближчих вихідних) в Україну прийде похолодання - "добре виховане, згідно з сезоном, без надмірностей".
"Окрім невеликого похолодання, між іншим, логічного для зими, поки що, за попередніми прогнозами, сильних морозів не видно", - зауважила вона.
Крім того, спеціаліст пояснила, "що означає невелике похолодання".
"З 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться. Вдень - до 3 градусів морозу - 2 градусів тепла. У нічні години до -1-5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів", - повідомила експерт.
Тим часом у західних областях вдень температура повітря очікується хоча й невисокою, але залишатиметься все одно вищою нуля.
"Тобто, тут буде найтепліше", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, що вчора (9 грудня) мешканці деяких населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей України помітили сніг у повітрі й на землі.
Сьогодні (10 грудня) у деяких містах у різних областях так засніжило, що на роботу виїхала навіть спецтехніка - щоб дороги й тротуари залишалися чистими й безпечними.
Тим часом експерти Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.