В Україну йде похолодання: чого чекати від погоди завтра й коли може бути мороз

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом експерта на найближчу добу - 11 грудня - в Україні "переважатиме порівняно тепла погода".

Температура повітря очікується:

в середньому по країні - близько +3+8 градусів за Цельсієм;

на сході та північному сході - від 1 до 3 градусів тепла;

у західній частині Україні - від 8 до 11 градусів вище нуля.

"Волога погода очікується практично повсюди в Україні", - зауважила Діденко.

Вона пояснила, що йдеться переважно про невеликий дощ.

У Києві в четвер - місцями невеликий дощ.

"Протягом дня задуватиме рвучкий вітер південно-західного напрямку", - додала метеоролог.

Температура повітря вдень ймовірно прогріється максимум до +8 градусів за Цельсієм.

"Усім - оптимістичних київських сонячних прояснень із блакитним небом", - побажала синоптик.

Коли в Україну може прийти похолодання

Діденко розповіла, що з 13-14 грудня (тобто з найближчих вихідних) в Україну прийде похолодання - "добре виховане, згідно з сезоном, без надмірностей".

"Окрім невеликого похолодання, між іншим, логічного для зими, поки що, за попередніми прогнозами, сильних морозів не видно", - зауважила вона.

Крім того, спеціаліст пояснила, "що означає невелике похолодання".

"З 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться. Вдень - до 3 градусів морозу - 2 градусів тепла. У нічні години до -1-5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів", - повідомила експерт.

Тим часом у західних областях вдень температура повітря очікується хоча й невисокою, але залишатиметься все одно вищою нуля.

"Тобто, тут буде найтепліше", - підсумувала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)