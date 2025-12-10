UA

Суспільство Освіта

В Україну йде похолодання: чого чекати від погоди завтра й коли може бути мороз

Завтра в Україні - відносно тепло, проте пізніше може прийти похолодання (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 11 грудня - в Україні переважатиме "порівняно тепла погода".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом експерта на найближчу добу - 11 грудня - в Україні "переважатиме порівняно тепла погода".

Температура повітря очікується:

  • в середньому по країні - близько +3+8 градусів за Цельсієм;
  • на сході та північному сході - від 1 до 3 градусів тепла;
  • у західній частині Україні - від 8 до 11 градусів вище нуля.

"Волога погода очікується практично повсюди в Україні", - зауважила Діденко.

Вона пояснила, що йдеться переважно про невеликий дощ.

У Києві в четвер - місцями невеликий дощ.

"Протягом дня задуватиме рвучкий вітер південно-західного напрямку", - додала метеоролог.

Температура повітря вдень ймовірно прогріється максимум до +8 градусів за Цельсієм.

"Усім - оптимістичних київських сонячних прояснень із блакитним небом", - побажала синоптик.

Коли в Україну може прийти похолодання

Діденко розповіла, що з 13-14 грудня (тобто з найближчих вихідних) в Україну прийде похолодання - "добре виховане, згідно з сезоном, без надмірностей".

"Окрім невеликого похолодання, між іншим, логічного для зими, поки що, за попередніми прогнозами, сильних морозів не видно", - зауважила вона.

Крім того, спеціаліст пояснила, "що означає невелике похолодання".

"З 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться. Вдень - до 3 градусів морозу - 2 градусів тепла. У нічні години до -1-5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів", - повідомила експерт.

Тим часом у західних областях вдень температура повітря очікується хоча й невисокою, але залишатиметься все одно вищою нуля.

"Тобто, тут буде найтепліше", - підсумувала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що вчора (9 грудня) мешканці деяких населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей України помітили сніг у повітрі й на землі.

Сьогодні (10 грудня) у деяких містах у різних областях так засніжило, що на роботу виїхала навіть спецтехніка - щоб дороги й тротуари залишалися чистими й безпечними.

Тим часом експерти Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

