В Украину идет похолодание: чего ждать от погоды завтра и когда может быть мороз

В течение завтрашнего дня - четверга, 11 декабря - в Украине будет преобладать "сравнительно теплая погода".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно прогнозу эксперта на ближайшие сутки - 11 декабря - в Украине "будет преобладать сравнительно теплая погода".
Температура воздуха ожидается:
"Влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине", - отметила Диденко.
Она объяснила, что речь идет преимущественно о небольшом дожде.
В Киеве в четверг - местами небольшой дождь.
"В течение дня будет задувать порывистый ветер юго-западного направления", - добавила метеоролог.
Температура воздуха днем вероятно прогреется максимум до +8 градусов по Цельсию.
"Всем - оптимистичных киевских солнечных прояснений с голубым небом", - пожелала синоптик.
Диденко рассказала, что с 13-14 декабря (то есть с ближайших выходных) в Украину придет похолодание - "хорошо воспитанное, согласно сезону, без излишеств".
"Кроме небольшого похолодания, между прочим, логичного для зимы, пока что, по предварительным прогнозам, сильных морозов не видно", - отметила она.
Кроме того, специалист объяснила, "что означает небольшое похолодание".
"С 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится. Днем - до 3 градусов мороза - 2 градусов тепла. В ночные часы до -1-5 градусов, на востоке Украины местами до -7 градусов", - сообщила эксперт.
Между тем в западных областях днем температура воздуха ожидается хотя и невысокой, но будет оставаться все равно выше нуля.
"То есть, здесь будет теплее всего", - подытожила синоптик.
Напомним, что вчера (9 декабря) жители некоторых населенных пунктов Черкасской, Сумской и Черниговской областей Украины заметили снег в воздухе и на земле.
Сегодня (10 декабря) в некоторых городах в разных областях так заснежило, что на работу выехала даже спецтехника - чтобы дороги и тротуары оставались чистыми и безопасными.
Тем временем эксперты Украинского гидрометеорологического центра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.