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В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих

15:16 16.07.2026 Чт
1 хв
Тіла можуть належати українським військовим
aimg Тетяна Степанова
Фото: в Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих (Getty Images)

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну сьогодні, 16 липня, повернули тіла 501 загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

Обміни тілами

Нагадаємо, 14 червня в Україну повернул тіла ще 522 загиблих., які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Перед цим, 16 травня, в Україну повернули тіла 528 загиблих.

9 квітня в Україну повернули ще 1000 тіл.

Ще один обмін стався 26 лютого. В Україну повернули також 1000 тіл, які можуть належати нашим захисникам.

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