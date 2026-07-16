В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих

Обміни тілами

Нагадаємо, 14 червня в Україну повернул тіла ще 522 загиблих., які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Перед цим, 16 травня, в Україну повернули тіла 528 загиблих.

9 квітня в Україну повернули ще 1000 тіл.

Ще один обмін стався 26 лютого. В Україну повернули також 1000 тіл, які можуть належати нашим захисникам.