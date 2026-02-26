В Україну повернули ще одну тисячу тіл загиблих
До України сьогодні, 26 лютого, повернули ще тисячу тіл загиблих, які можуть належати українським захисникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовослужбовими.
Читайте також: Координаційний штаб повернув до України ще 1000 тіл
"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам", - зазначили у Координаційному штабі.
Зазначається, що у подальшому слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть ідентифікацію репатрійованих загиблих.
"Вчергове висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - додали у Коордштабі.
Обмін тілами з Росією
Нагадаємо, минулий обмін стався 29 січня. Тоді Україна та Росія провели черговий раунд обміну тілами загиблих, в рамках якого повернули ще 1000 тіл, які належать загиблим військовим Сил оборони України.
Також повідомлялось, що 19 грудня Україні передали ще 1003 тіла загиблих. За твердженням Росії, вони належать українським військовослужбовцям.
Також до цього відбулося ще кілька обмінів. Зокрема, 20 листопада росіяни передали українській стороні ще 1000 тіл, а до того 23 жовтня також повернули ще тисячу тіл загиблих, які могли належати українським військовим. В обмін росіяни отримали рештки власних загиблих солдатів.