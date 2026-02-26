Фото: в Україну повернули ще одну тисячу тіл загиблих (t.me/Koord_shtab)

До України сьогодні, 26 лютого, повернули ще тисячу тіл загиблих, які можуть належати українським захисникам.

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам", - зазначили у Координаційному штабі. Зазначається, що у подальшому слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть ідентифікацію репатрійованих загиблих. "Вчергове висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - додали у Коордштабі. Обмін тілами з Росією Нагадаємо, минулий обмін стався 29 січня. Тоді Україна та Росія провели черговий раунд обміну тілами загиблих, в рамках якого повернули ще 1000 тіл, які належать загиблим військовим Сил оборони України.