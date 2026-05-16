В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих

11:31 16.05.2026 Сб
Тіла можуть належати українським військовим
aimg Тетяна Степанова
Фото: в Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих (t.me/Koord_shtab)
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та СБУ.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - додали у Коордштабі.

Обміни тілами

Нагадаємо, 9 квітня в Україну повернули ще 1000 тіл загиблих, що можуть належати загиблим українським військовим.

Ще один обмін стався 26 лютого. В Україну повернули також 1000 тіл, що можуть належати нашим захисникам.

До того, 19 грудня, повернули 1003 тіла з Росії. В обмін росіяни отримали рештки своїх солдатів.

