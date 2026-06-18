В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну сьогодні, 18 червня, повернул тіла 522 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.
Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Фото: в Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих (t.me/Koord_shtab)
Обміни тілами
Нагадаємо, 16 травня в Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.
Перед цим, 9 квітня в Україну повернули ще 1000 тіл загиблих.
Ще один обмін стався 26 лютого. В Україну повернули також 1000 тіл, що можуть належати нашим захисникам.