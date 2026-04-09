ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україну повернули ще одну тисячу тіл загиблих

15:01 09.04.2026 Чт
1 хв
За твердженням російської сторони, ці тіла належать українським військовим
aimg Олена Чупровська
В Україну повернули ще одну тисячу тіл загиблих Фото: після відповідних експертиз тіла поховають (https://t.me/Koord_shtab)

До України сьогодні, 9 квітня, повернули ще 1000 тіл загиблих, що можуть належати загиблим українським військовим..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також: У Путіна дали нову відповідь на пропозиції України щодо великоднього перемир'я

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Надалі, за твердженням штабу, експерти проведуть необхідні експертизи для ідентифікації осіб, що були репатрійовані. Після їхньої ідентифікації тіла повернуть родинам для гідного поховання.

У штабі подякували всім причетним до обміну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулий обмін стався 26 лютого. В Україну повернули також 1000 тіл, що можуть належати нашим захисникам.

До того, 19 грудня, повернули 1003 тіла з Росії. В обмін росіяни отримали рештки своїх солдатів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
