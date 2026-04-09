В Україну повернули ще одну тисячу тіл загиблих

До України сьогодні, 9 квітня, повернули ще 1000 тіл загиблих, що можуть належати загиблим українським військовим..

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, за результатами яких в Україну повернуто тіла (останки) 1000 загиблих осіб. За твердженням російської сторони, повернуті тіла належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Надалі, за твердженням штабу, експерти проведуть необхідні експертизи для ідентифікації осіб, що були репатрійовані. Після їхньої ідентифікації тіла повернуть родинам для гідного поховання.

У штабі подякували всім причетним до обміну.