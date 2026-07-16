В Украину вернули еще более 500 тел погибших

Обмены телами

Напомним, 14 июня в Украину вернули тела еще 522 погибших, которые по утверждению российской стороны могут принадлежать украинским военнослужащим.

Перед этим, 16 мая, в Украину вернули тела 528 погибших.

9 апреля в Украину вернули еще 1000 тел.

Еще один обмен произошел 26 февраля. В Украину вернули также 1000 тел, которые могут принадлежать нашим защитникам.