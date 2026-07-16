Фото: в Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих (Getty Images)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну сьогодні, 16 липня, повернули тіла 501 загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.