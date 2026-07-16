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В Украину вернули еще более 500 тел погибших

15:16 16.07.2026 Чт
1 мин
Тела могут принадлежать украинским военным
aimg Татьяна Степанова
В Украину вернули еще более 500 тел погибших Фото: в Украину вернули еще более 500 тел погибших (Getty Images)
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По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украине сегодня, 16 июля, вернули тела 501 погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Координационного штаба по обращению с военнопленными.

По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений будут осуществлены все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур.

Обмены телами

Напомним, 14 июня в Украину вернули тела еще 522 погибших, которые по утверждению российской стороны могут принадлежать украинским военнослужащим.

Перед этим, 16 мая, в Украину вернули тела 528 погибших.

9 апреля в Украину вернули еще 1000 тел.

Еще один обмен произошел 26 февраля. В Украину вернули также 1000 тел, которые могут принадлежать нашим защитникам.

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