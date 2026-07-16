Фото: в Украину вернули еще более 500 тел погибших (Getty Images)

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По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украине сегодня, 16 июля, вернули тела 501 погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Координационного штаба по обращению с военнопленными.