На Украину надвигается похолодание с дождями: какая погода будет 7 октября и до конца недели
Погода в Украине 7 октября ожидается комфортная и сухая. Однако уже сейчас синоптики предупреждают некоторые области о снижении температуры и осадках.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
К какой погоде готовиться украинцам 7 октября
Метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала в своем Facebook, что в среду в Украине "ожидается роскошное тепло".
Максимальная температура воздуха в течение дня будет составлять, по ее данным, до +20...+24°С.
При этом более свежий воздух - около +17...+19°С - может быть:
- в Черниговской области;
- в Сумской области;
- в Харьковской области;
- в Полтавской области.
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Дожди в Украине 7 октября, по данным эксперта, маловероятны.
"Разве что на западе, в центре и южной части увеличится облачность", - уточнила синоптик.
Но "повсюду все равно будет преобладать сухая воздушная масса".
Как изменится синоптическая ситуация в Украине позже
Исходя из прогноза синоптиков Украинского гидрометеорологического центра на ближайшие трое суток, 8 октября также будет преобладать погода без осадков.
"В четверг (8 октября, - Ред.) в южной части ночью и утром местами туман", - предупредили специалисты.
Температура воздуха ожидается при этом (в среднем по Украине):
- ночью +5...+12°С;
- днем +18...+28°С.
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В пятницу, 9 октября, эксперты УкрГМЦ прогнозируют дожди по Украине (кроме востока и юго-востока).
Местами - порывы ветра до 15-20 м/с.
В юго-восточной части страны ночью и утром местами возможен туман.
Температура воздуха ожидается при этом (в среднем по Украине):
- ночью +8...+14°С;
- днем +18...+24°С.
Тем временем понижение температуры в дневные часы - до +12...+19°С - ожидается:
- в западных областях;
- в северных областях.
Диденко уточнила, что погодные изменения в Украине 9 октября принесет холодный атмосферный фронт.
В субботу, 10 октября, по словам синоптика, в Украине снова будет преобладать сухая погода.
"Будет много солнца. Но температура воздуха предполагается невысокой, днем +12...+16 градусов тепла", - рассказала специалист.
Она уточнила, что "лишь на юге и на юго-востоке +18...+24°С".
"Из ближайшей синоптической перспективы: 7 и 8 октября будут самыми теплыми. А следующая неделя принесет в Украину дожди и холод", - констатировала Диденко.
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Чего ждать от погоды по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области в целом погода в течение 7 октября, согласно прогнозу УкрГМЦ, ожидается:
- с переменной облачностью;
- без осадков.
Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +8...+10°С;
- по области +5...+10°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве +20...+22°С;
- по области +18...+23°С.
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице днем могут показывать:
- в четверг, 8 октября - около +22°С (в среднем);
- в пятницу, 9 октября - около +20°С (в среднем);
- в субботу, 10 октября - около +16°С (в среднем);
- в воскресенье, 11 октября - около +19°С (в среднем).
В ночные часы температура воздуха в городе может колебаться (в среднем) от +9 до +13 градусов.
Самая теплая ночь ожидается 9 октября, в то время как самая прохладная - 10 октября.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине могут сохраняться стабильные "островки тепла".
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