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На Украину надвигается похолодание с дождями: какая погода будет 7 октября и до конца недели

15:18 06.10.2026 Вт
4 мин
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается похолодание с дождями: какая погода будет 7 октября и до конца недели Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 7 октября ожидается комфортная и сухая. Однако уже сейчас синоптики предупреждают некоторые области о снижении температуры и осадках.

Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

К какой погоде готовиться украинцам 7 октября

Метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала в своем Facebook, что в среду в Украине "ожидается роскошное тепло".

Максимальная температура воздуха в течение дня будет составлять, по ее данным, до +20...+24°С.

При этом более свежий воздух - около +17...+19°С - может быть:

  • в Черниговской области;
  • в Сумской области;
  • в Харьковской области;
  • в Полтавской области.

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Дожди в Украине 7 октября, по данным эксперта, маловероятны.

"Разве что на западе, в центре и южной части увеличится облачность", - уточнила синоптик.

Но "повсюду все равно будет преобладать сухая воздушная масса".

Прогноз погоды по Украине на 7 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Прогноз погоды по Украине на 7 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится синоптическая ситуация в Украине позже

Исходя из прогноза синоптиков Украинского гидрометеорологического центра на ближайшие трое суток, 8 октября также будет преобладать погода без осадков.

"В четверг (8 октября, - Ред.) в южной части ночью и утром местами туман", - предупредили специалисты.

Температура воздуха ожидается при этом (в среднем по Украине):

  • ночью +5...+12°С;
  • днем +18...+28°С.

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В пятницу, 9 октября, эксперты УкрГМЦ прогнозируют дожди по Украине (кроме востока и юго-востока).

Местами - порывы ветра до 15-20 м/с.

В юго-восточной части страны ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ожидается при этом (в среднем по Украине):

  • ночью +8...+14°С;
  • днем +18...+24°С.

Тем временем понижение температуры в дневные часы - до +12...+19°С - ожидается:

  • в западных областях;
  • в северных областях.
Прогноз погоды в Украине на 7-9 октября от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Прогноз погоды в Украине на 7-9 октября от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Диденко уточнила, что погодные изменения в Украине 9 октября принесет холодный атмосферный фронт.

В субботу, 10 октября, по словам синоптика, в Украине снова будет преобладать сухая погода.

"Будет много солнца. Но температура воздуха предполагается невысокой, днем +12...+16 градусов тепла", - рассказала специалист.

Она уточнила, что "лишь на юге и на юго-востоке +18...+24°С".

"Из ближайшей синоптической перспективы: 7 и 8 октября будут самыми теплыми. А следующая неделя принесет в Украину дожди и холод", - констатировала Диденко.

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Чего ждать от погоды по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погода в течение 7 октября, согласно прогнозу УкрГМЦ, ожидается:

  • с переменной облачностью;
  • без осадков.

Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +8...+10°С;
  • по области +5...+10°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +20...+22°С;
  • по области +18...+23°С.

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице днем могут показывать:

  • в четверг, 8 октября - около +22°С (в среднем);
  • в пятницу, 9 октября - около +20°С (в среднем);
  • в субботу, 10 октября - около +16°С (в среднем);
  • в воскресенье, 11 октября - около +19°С (в среднем).
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

В ночные часы температура воздуха в городе может колебаться (в среднем) от +9 до +13 градусов.

Самая теплая ночь ожидается 9 октября, в то время как самая прохладная - 10 октября.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине могут сохраняться стабильные "островки тепла".

Кроме того, мы объясняли, что такое на самом деле "бабье лето" и почему их может быть несколько.

Читайте также, почему реально исчезает вода в колодцах и реках Украины и как синоптики создают прогнозы погоды каждый день.

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