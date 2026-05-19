Україну накривають атмосферні фронти: де гроз і шквалів 20 травня буде найменше
Найближчим часом більша частина території України опиниться під впливом атмосферних фронтів, які несуть літні грози, шквали та місцями навіть град. Але в одному з регіонів інтенсивну негоду може "стримувати" вплив антициклону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Головне:
- Негода 20 травня: майже вся Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів, які принесуть літні грозові дощі, а місцями - сильні зливи, шквали і навіть град.
- Де буде більш спокійно: лише у західних областях інтенсивність негоди може дещо "гальмувати" вплив антициклону.
- Температурні контрасти: температура повітря 20 травня становитиме близько +21...+25°С, хоча місцями може бути тепліше (до +28°С), або ж навпаки - свіжіше (до +22°С).
- Небезпека у Києві: у столиці можливі сильні короткі зливи, через які навіть може підтопити вулиці (водіям варто зважити на це під час паркування).
- Що далі: наприкінці тижня температура повітря в Україні "має тенденцію до зниження".
Як впливають на погоду атмосферні фронти
Експерт розповіла, що тим, хто "чекає ясної сонячної погоди" - необхідно почекати ще.
"Бо поки що майже вся територія України перебуває й перебуватиме під впливом атмосферних фронтів", - пояснила Діденко.
На оприлюдненій нею карті можна побачити, що територія України "потрапляє у зону відповідальності атмосферних фронтів".
Атмосферні процеси, які впливають і на Україну (карта: facebook.com/tala.didenko)
"Там - ще й лінія сходження над нами", - уточнила синоптик.
Це, за її словами, "означає нестійку погоду по літньому типу":
- з короткочасними дощами;
- з грозами;
- з ймовірними сильними зливами;
- подекуди - навіть зі шквалами та градом.
"Лише вплив західного антициклону гальмуватиме інтенсивність подібних процесів у західних областях України", - констатувала спеціаліст.
Чого чекати від температури повітря 20 травня
Впродовж дня 20 травня температура повітря, згідно з інформацією Діденко, становитиме близько +21...+25°С.
Дещо тепліше - близько +25...+28°С - може бути:
- на сході;
- у центрі;
- на більшій частині півдня;
- охоплюючи навіть Сумську та Чернігівську області.
При цьому свіжіше - близько +18...+22°С - може бути:
- у західних областях;
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області;
- у західних районах Черкаської області.
Що буде з погодою у середу в Києві
У Києві, за словами Діденко, впродовж 20 травня очікуються:
- короткочасні дощі;
- грози.
"Є ймовірність сильних коротких злив у столиці - обов'язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть прийняти вигляд річки", - попередила метеоролог.
Вона зауважила також, що температура повітря у столиці очікується у середу в межах +25 градусів за Цельсієм.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Чи може змінитись погода в Україні пізніше
Насамкінець синоптик повідомила, що наприкінці тижня "температура повітря в Україні має тенденцію до зниження".
"Волога повітряна маса з короткочасними дощами поки що стабільно нестабільна... Але нестабільність компенсує розкішна травнева природа", - підсумувала фахівець.
Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що впродовж найближчих днів (19-21 травня) нестійку погоду в Україні зумовлюватиме поле зниженого тиску (від циклонічності з південного сходу та півдня).
Синоптики пояснили, що "за такої синоптичної ситуації погодні процеси вже мають літній характер, коли дощі бувають короткочасними, супроводжуються грозами, відзначаються різною інтенсивністю і нерівномірним розподілом по території".
