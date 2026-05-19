Україну накривають атмосферні фронти: де гроз і шквалів 20 травня буде найменше

Найближчим часом більша частина території України опиниться під впливом атмосферних фронтів, які несуть літні грози, шквали та місцями навіть град. Але в одному з регіонів інтенсивну негоду може "стримувати" вплив антициклону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне: Негода 20 травня : майже вся Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів, які принесуть літні грозові дощі, а місцями - сильні зливи, шквали і навіть град.

Як впливають на погоду атмосферні фронти

Експерт розповіла, що тим, хто "чекає ясної сонячної погоди" - необхідно почекати ще.

"Бо поки що майже вся територія України перебуває й перебуватиме під впливом атмосферних фронтів", - пояснила Діденко.

На оприлюдненій нею карті можна побачити, що територія України "потрапляє у зону відповідальності атмосферних фронтів".

Атмосферні процеси, які впливають і на Україну (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Там - ще й лінія сходження над нами", - уточнила синоптик.

Це, за її словами, "означає нестійку погоду по літньому типу":

з короткочасними дощами;

з грозами;

з ймовірними сильними зливами;

подекуди - навіть зі шквалами та градом.

"Лише вплив західного антициклону гальмуватиме інтенсивність подібних процесів у західних областях України", - констатувала спеціаліст.

Чого чекати від температури повітря 20 травня

Впродовж дня 20 травня температура повітря, згідно з інформацією Діденко, становитиме близько +21...+25°С.

Дещо тепліше - близько +25...+28°С - може бути:

на сході;

у центрі;

на більшій частині півдня;

охоплюючи навіть Сумську та Чернігівську області.

При цьому свіжіше - близько +18...+22°С - може бути:

у західних областях;

у Житомирській області;

у Вінницькій області;

у західних районах Черкаської області.

Що буде з погодою у середу в Києві

У Києві, за словами Діденко, впродовж 20 травня очікуються:

короткочасні дощі;

грози.

"Є ймовірність сильних коротких злив у столиці - обов'язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть прийняти вигляд річки", - попередила метеоролог.

Вона зауважила також, що температура повітря у столиці очікується у середу в межах +25 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Чи може змінитись погода в Україні пізніше

Насамкінець синоптик повідомила, що наприкінці тижня "температура повітря в Україні має тенденцію до зниження".

"Волога повітряна маса з короткочасними дощами поки що стабільно нестабільна... Але нестабільність компенсує розкішна травнева природа", - підсумувала фахівець.