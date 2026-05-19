Головна » Життя » Суспільство

Україну накривають атмосферні фронти: де гроз і шквалів 20 травня буде найменше

12:58 19.05.2026 Вт
3 хв
Інтенсивну негоду "гальмуватиме" антициклон, але лише в певних областях
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні "стабільно сухою" поки що не буде (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Найближчим часом більша частина території України опиниться під впливом атмосферних фронтів, які несуть літні грози, шквали та місцями навіть град. Але в одному з регіонів інтенсивну негоду може "стримувати" вплив антициклону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Негода 20 травня: майже вся Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів, які принесуть літні грозові дощі, а місцями - сильні зливи, шквали і навіть град.
  • Де буде більш спокійно: лише у західних областях інтенсивність негоди може дещо "гальмувати" вплив антициклону.
  • Температурні контрасти: температура повітря 20 травня становитиме близько +21...+25°С, хоча місцями може бути тепліше (до +28°С), або ж навпаки - свіжіше (до +22°С).
  • Небезпека у Києві: у столиці можливі сильні короткі зливи, через які навіть може підтопити вулиці (водіям варто зважити на це під час паркування).
  • Що далі: наприкінці тижня температура повітря в Україні "має тенденцію до зниження".

Як впливають на погоду атмосферні фронти

Експерт розповіла, що тим, хто "чекає ясної сонячної погоди" - необхідно почекати ще.

"Бо поки що майже вся територія України перебуває й перебуватиме під впливом атмосферних фронтів", - пояснила Діденко.

На оприлюдненій нею карті можна побачити, що територія України "потрапляє у зону відповідальності атмосферних фронтів".

Україну накривають атмосферні фронти: де гроз і шквалів 20 травня буде найменшеАтмосферні процеси, які впливають і на Україну (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Там - ще й лінія сходження над нами", - уточнила синоптик.

Це, за її словами, "означає нестійку погоду по літньому типу":

  • з короткочасними дощами;
  • з грозами;
  • з ймовірними сильними зливами;
  • подекуди - навіть зі шквалами та градом.

"Лише вплив західного антициклону гальмуватиме інтенсивність подібних процесів у західних областях України", - констатувала спеціаліст.

Чого чекати від температури повітря 20 травня

Впродовж дня 20 травня температура повітря, згідно з інформацією Діденко, становитиме близько +21...+25°С.

Дещо тепліше - близько +25...+28°С - може бути:

  • на сході;
  • у центрі;
  • на більшій частині півдня;
  • охоплюючи навіть Сумську та Чернігівську області.

При цьому свіжіше - близько +18...+22°С - може бути:

  • у західних областях;
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області;
  • у західних районах Черкаської області.

Що буде з погодою у середу в Києві

У Києві, за словами Діденко, впродовж 20 травня очікуються:

  • короткочасні дощі;
  • грози.

"Є ймовірність сильних коротких злив у столиці - обов'язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть прийняти вигляд річки", - попередила метеоролог.

Вона зауважила також, що температура повітря у столиці очікується у середу в межах +25 градусів за Цельсієм.

Україну накривають атмосферні фронти: де гроз і шквалів 20 травня буде найменшеПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Чи може змінитись погода в Україні пізніше

Насамкінець синоптик повідомила, що наприкінці тижня "температура повітря в Україні має тенденцію до зниження".

"Волога повітряна маса з короткочасними дощами поки що стабільно нестабільна... Але нестабільність компенсує розкішна травнева природа", - підсумувала фахівець.

Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що впродовж найближчих днів (19-21 травня) нестійку погоду в Україні зумовлюватиме поле зниженого тиску (від циклонічності з південного сходу та півдня).

Синоптики пояснили, що "за такої синоптичної ситуації погодні процеси вже мають літній характер, коли дощі бувають короткочасними, супроводжуються грозами, відзначаються різною інтенсивністю і нерівномірним розподілом по території".

