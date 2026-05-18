Грозові дощі, град і шквали: які області 19 травня накриє негода і де прогріє до +29 (карта)
Погода в Україні у вівторок, 19 травня, місцями може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту. Синоптики попереджають про грозові дощі, град і шквалистий вітер.
Де в Україні погода може бути небезпечна
Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні 19 травня буде хмарною, з проясненнями:
- вночі - ймовірні опади "місцями";
- вдень - короткочасні дощі та грози ймовірні у більшості областей.
Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
При цьому українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Так, вдень вівторка град і шквали 15-20 м/с можливі:
- у південних областях;
- у центральних областях (крім Вінницької).
"I рівень небезпечності, жовтий", - пояснили синоптики.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з температурою повітря вночі та вдень
Температура повітря по Україні найближчої ночі може становити в середньому від 11 до 16 градусів за Цельсієм.
Прохолодніше в нічні години буде у західних областях - близько 7-12°С.
Вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
- у західних областях - до 18-23°С;
- по Україні - до 21-26°С;
- на сході та північному сході країни до 29°С.
Прогноз погоди по Україні на 19 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Фахівці УкрГМЦ повідомили також, що впродовж найближчих днів - 19-21 травня - нестійку погоду в Україні зумовлюватиме поле зниженого тиску від циклонічності з південного сходу та півдня.
"За такої синоптичної ситуації погодні процеси вже мають літній характер, коли дощі бувають короткочасними, супроводжуються грозами, відзначаються різною інтенсивністю і нерівномірним розподілом по території", - пояснили українцям.
Чого чекати від погоди в Києві та області
По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 19 травня прогнозують також хмарну, з проясненнями.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі ймовірний короткочасний дощ (місцями - з грозою).
Впродовж дня вівторка можливі небезпечні метеорологічні явища - грози (І рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - зауважили в УкрГМЦ.
Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря вночі:
- у Києві - 14-16°С;
- по області - 11-16°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві - 23-25°С;
- по області - 21-26°С.
