Украину накрывают атмосферные фронты: где гроз и шквалов 20 мая будет меньше всего

12:58 19.05.2026 Вт
3 мин
Интенсивную непогоду будет "тормозить" антициклон, но только в определенных областях
Ирина Костенко
Погода в Украине "стабильно сухой" пока что не будет (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
В ближайшее время большая часть территории Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые несут летние грозы, шквалы и местами даже град. Но в одном из регионов интенсивную непогоду может "сдерживать" влияние антициклона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Непогода 20 мая: почти вся Украина окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут летние грозовые дожди, а местами - сильные ливни, шквалы и даже град.
  • Где будет более спокойно: только в западных областях интенсивность непогоды может несколько "тормозить" влияние антициклона.
  • Температурные контрасты: температура воздуха 20 мая составит около +21...+25°С, хотя местами может быть теплее (до +28°С), или же наоборот - свежее (до +22°С).
  • Опасность в Киеве: в столице возможны сильные короткие ливни, из-за которых даже может подтопить улицы (водителям стоит учесть это при парковке).
  • Что дальше: в конце недели температура воздуха в Украине "имеет тенденцию к снижению".

Как влияют на погоду атмосферные фронты

Эксперт рассказала, что тем, кто "ждет ясной солнечной погоды" - необходимо подождать еще.

"Потому что пока что почти вся территория Украины находится и будет находиться под влиянием атмосферных фронтов", - объяснила Диденко.

На обнародованной ею карте можно увидеть, что территория Украины "попадает в зону ответственности атмосферных фронтов".

Украину накрывают атмосферные фронты: где гроз и шквалов 20 мая будет меньше всегоАтмосферные процессы, которые влияют и на Украину (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Там - еще и линия схождения над нами", - уточнила синоптик.

Это, по ее словам, "означает неустойчивую погоду по летнему типу":

  • с кратковременными дождями;
  • с грозами;
  • с вероятными сильными ливнями;
  • местами - даже со шквалами и градом.

"Только влияние западного антициклона будет тормозить интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", - констатировала специалист.

Чего ждать от температуры воздуха 20 мая

В течение дня 20 мая температура воздуха, согласно информации Диденко, составит около +21...+25°С.

Несколько теплее - около +25...+28°С - может быть:

  • на востоке;
  • в центре;
  • на большей части юга;
  • охватывая даже Сумскую и Черниговскую области.

При этом свежее - около +18...+22°С - может быть:

  • в западных областях;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области;
  • в западных районах Черкасской области.

Что будет с погодой в среду в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, в течение 20 мая ожидаются:

  • кратковременные дожди;
  • грозы.

"Есть вероятность сильных коротких ливней в столице - обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", - предупредила метеоролог.

Она отметила также, что температура воздуха в столице ожидается в среду в пределах +25 градусов по Цельсию.

Украину накрывают атмосферные фронты: где гроз и шквалов 20 мая будет меньше всегоПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Может ли измениться погода в Украине позже

В завершение синоптик сообщила, что в конце недели недели "температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению".

"Влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока что стабильно нестабильна... Но нестабильность компенсирует роскошная майская природа", - подытожила специалист.

Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что в течение ближайших дней (19-21 мая) неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления (от циклоничности с юго-востока и юга).

Синоптики объяснили, что "при такой синоптической ситуации погодные процессы уже имеют летний характер, когда дожди бывают кратковременными, сопровождаются грозами, отмечаются разной интенсивностью и неравномерным распределением по территории".

