Украину накрывают атмосферные фронты: где гроз и шквалов 20 мая будет меньше всего

В ближайшее время большая часть территории Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые несут летние грозы, шквалы и местами даже град. Но в одном из регионов интенсивную непогоду может "сдерживать" влияние антициклона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как влияют на погоду атмосферные фронты

Эксперт рассказала, что тем, кто "ждет ясной солнечной погоды" - необходимо подождать еще.

"Потому что пока что почти вся территория Украины находится и будет находиться под влиянием атмосферных фронтов", - объяснила Диденко.

На обнародованной ею карте можно увидеть, что территория Украины "попадает в зону ответственности атмосферных фронтов".

Атмосферные процессы, которые влияют и на Украину (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Там - еще и линия схождения над нами", - уточнила синоптик.

Это, по ее словам, "означает неустойчивую погоду по летнему типу":

с кратковременными дождями;

с грозами;

с вероятными сильными ливнями;

местами - даже со шквалами и градом.

"Только влияние западного антициклона будет тормозить интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", - констатировала специалист.

Чего ждать от температуры воздуха 20 мая

В течение дня 20 мая температура воздуха, согласно информации Диденко, составит около +21...+25°С.

Несколько теплее - около +25...+28°С - может быть:

на востоке;

в центре;

на большей части юга;

охватывая даже Сумскую и Черниговскую области.

При этом свежее - около +18...+22°С - может быть:

в западных областях;

в Житомирской области;

в Винницкой области;

в западных районах Черкасской области.

Что будет с погодой в среду в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, в течение 20 мая ожидаются:

кратковременные дожди;

грозы.

"Есть вероятность сильных коротких ливней в столице - обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", - предупредила метеоролог.

Она отметила также, что температура воздуха в столице ожидается в среду в пределах +25 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Может ли измениться погода в Украине позже

В завершение синоптик сообщила, что в конце недели недели "температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению".

"Влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока что стабильно нестабильна... Но нестабильность компенсирует роскошная майская природа", - подытожила специалист.