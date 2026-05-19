Украину накрывают атмосферные фронты: где гроз и шквалов 20 мая будет меньше всего
В ближайшее время большая часть территории Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые несут летние грозы, шквалы и местами даже град. Но в одном из регионов интенсивную непогоду может "сдерживать" влияние антициклона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
- Непогода 20 мая: почти вся Украина окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут летние грозовые дожди, а местами - сильные ливни, шквалы и даже град.
- Где будет более спокойно: только в западных областях интенсивность непогоды может несколько "тормозить" влияние антициклона.
- Температурные контрасты: температура воздуха 20 мая составит около +21...+25°С, хотя местами может быть теплее (до +28°С), или же наоборот - свежее (до +22°С).
- Опасность в Киеве: в столице возможны сильные короткие ливни, из-за которых даже может подтопить улицы (водителям стоит учесть это при парковке).
- Что дальше: в конце недели температура воздуха в Украине "имеет тенденцию к снижению".
Как влияют на погоду атмосферные фронты
Эксперт рассказала, что тем, кто "ждет ясной солнечной погоды" - необходимо подождать еще.
"Потому что пока что почти вся территория Украины находится и будет находиться под влиянием атмосферных фронтов", - объяснила Диденко.
На обнародованной ею карте можно увидеть, что территория Украины "попадает в зону ответственности атмосферных фронтов".
Атмосферные процессы, которые влияют и на Украину (карта: facebook.com/tala.didenko)
"Там - еще и линия схождения над нами", - уточнила синоптик.
Это, по ее словам, "означает неустойчивую погоду по летнему типу":
- с кратковременными дождями;
- с грозами;
- с вероятными сильными ливнями;
- местами - даже со шквалами и градом.
"Только влияние западного антициклона будет тормозить интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", - констатировала специалист.
Чего ждать от температуры воздуха 20 мая
В течение дня 20 мая температура воздуха, согласно информации Диденко, составит около +21...+25°С.
Несколько теплее - около +25...+28°С - может быть:
- на востоке;
- в центре;
- на большей части юга;
- охватывая даже Сумскую и Черниговскую области.
При этом свежее - около +18...+22°С - может быть:
- в западных областях;
- в Житомирской области;
- в Винницкой области;
- в западных районах Черкасской области.
Что будет с погодой в среду в Киеве
В Киеве, по словам Диденко, в течение 20 мая ожидаются:
- кратковременные дожди;
- грозы.
"Есть вероятность сильных коротких ливней в столице - обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", - предупредила метеоролог.
Она отметила также, что температура воздуха в столице ожидается в среду в пределах +25 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Может ли измениться погода в Украине позже
В завершение синоптик сообщила, что в конце недели недели "температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению".
"Влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока что стабильно нестабильна... Но нестабильность компенсирует роскошная майская природа", - подытожила специалист.
Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что в течение ближайших дней (19-21 мая) неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления (от циклоничности с юго-востока и юга).
Синоптики объяснили, что "при такой синоптической ситуации погодные процессы уже имеют летний характер, когда дожди бывают кратковременными, сопровождаются грозами, отмечаются разной интенсивностью и неравномерным распределением по территории".
