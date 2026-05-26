Украину накрывает непогода: где обещают грозы 27 мая и что будет с температурой

Погода 27 мая ощутимо ухудшится в большинстве областей Украины. Дождей при этом станет больше.

Главное: Штормовое предупреждение : днем 27 мая порывы ветра по Украине будут достигать опасных 15-20 м/с.

: днем 27 мая порывы ветра по Украине будут достигать опасных 15-20 м/с. Майские грозы : непогода с молниями днем накроет Прикарпатье, а также центральные и южные области.

: непогода с молниями днем накроет Прикарпатье, а также центральные и южные области. Температурные контрасты: теплее всего в среду будет на юге страны и на Закарпатье (до +28°С), тогда как на остальной территории воздух прогреется лишь до +18...23°С.

Где 27 мая прогнозируют дожди и грозы

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на сутки, погода в Украине в течение 27 мая будет с переменной облачностью.

Кратковременные дожди вероятны:

ночью - в северных областях (местами);

днем - повсеместно по Украине.

Грозы могут быть при этом:

на Прикарпатье;

в центральных областях;

в южных областях.

Почему ветер в среду может быть опасным

В целом ветер в среду обещают западный или же северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

При этом днем во всех областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра (до 15-20 м/с).

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты УкрГМЦ.

Сообщается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 27 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах от 11 до 16 градусов по Цельсию.

Между тем днем столбики термометров могут подниматься:

по Украине - до 18-23°С;

на Закарпатье и юге страны - до 23-28°С.

Прогноз погоды в Украине на 27 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду обещают по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 27 мая также ожидается с переменной облачностью.

Кратковременные дожди вероятны:

ночью - местами;

днем - повсеместно.

Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем, как и по всей Украине, его порывы могут достигать 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - констатировали эксперты УкрГМЦ.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью может быть такая:

в Киеве - 14-16°С;

по области - 11-16°С.

Температура воздуха днем: