Украину накрывает непогода: где обещают грозы 27 мая и что будет с температурой
Погода 27 мая ощутимо ухудшится в большинстве областей Украины. Дождей при этом станет больше.
Главное:
- Штормовое предупреждение: днем 27 мая порывы ветра по Украине будут достигать опасных 15-20 м/с.
- Майские грозы: непогода с молниями днем накроет Прикарпатье, а также центральные и южные области.
- Температурные контрасты: теплее всего в среду будет на юге страны и на Закарпатье (до +28°С), тогда как на остальной территории воздух прогреется лишь до +18...23°С.
Где 27 мая прогнозируют дожди и грозы
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на сутки, погода в Украине в течение 27 мая будет с переменной облачностью.
Кратковременные дожди вероятны:
- ночью - в северных областях (местами);
- днем - повсеместно по Украине.
Грозы могут быть при этом:
- на Прикарпатье;
- в центральных областях;
- в южных областях.
Почему ветер в среду может быть опасным
В целом ветер в среду обещают западный или же северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
При этом днем во всех областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра (до 15-20 м/с).
"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты УкрГМЦ.
Сообщается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 27 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с температурой воздуха ночью и днем
По данным Укргидрометцентра, температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах от 11 до 16 градусов по Цельсию.
Между тем днем столбики термометров могут подниматься:
- по Украине - до 18-23°С;
- на Закарпатье и юге страны - до 23-28°С.
Прогноз погоды в Украине на 27 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Какую погоду обещают по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 27 мая также ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди вероятны:
- ночью - местами;
- днем - повсеместно.
Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Днем, как и по всей Украине, его порывы могут достигать 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - констатировали эксперты УкрГМЦ.
Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ночью может быть такая:
- в Киеве - 14-16°С;
- по области - 11-16°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - 21-23°С;
- по области - 18-23°С.
