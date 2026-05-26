Украину накрывает непогода: где обещают грозы 27 мая и что будет с температурой

17:06 26.05.2026 Вт
3 мин
Из-за штормового ветра синоптики уже объявили желтый уровень опасности
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра может быть опасной (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Погода 27 мая ощутимо ухудшится в большинстве областей Украины. Дождей при этом станет больше.

Главное:

  • Штормовое предупреждение: днем 27 мая порывы ветра по Украине будут достигать опасных 15-20 м/с.
  • Майские грозы: непогода с молниями днем накроет Прикарпатье, а также центральные и южные области.
  • Температурные контрасты: теплее всего в среду будет на юге страны и на Закарпатье (до +28°С), тогда как на остальной территории воздух прогреется лишь до +18...23°С.

Где 27 мая прогнозируют дожди и грозы

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на сутки, погода в Украине в течение 27 мая будет с переменной облачностью.

Кратковременные дожди вероятны:

  • ночью - в северных областях (местами);
  • днем - повсеместно по Украине.

Грозы могут быть при этом:

  • на Прикарпатье;
  • в центральных областях;
  • в южных областях.

Почему ветер в среду может быть опасным

В целом ветер в среду обещают западный или же северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

При этом днем во всех областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра (до 15-20 м/с).

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты УкрГМЦ.

Сообщается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Украину накрывает непогода: где обещают грозы 27 мая и что будет с температуройПредупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 27 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах от 11 до 16 градусов по Цельсию.

Между тем днем столбики термометров могут подниматься:

  • по Украине - до 18-23°С;
  • на Закарпатье и юге страны - до 23-28°С.

Украину накрывает непогода: где обещают грозы 27 мая и что будет с температуройПрогноз погоды в Украине на 27 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду обещают по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 27 мая также ожидается с переменной облачностью.

Кратковременные дожди вероятны:

  • ночью - местами;
  • днем - повсеместно.

Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем, как и по всей Украине, его порывы могут достигать 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - констатировали эксперты УкрГМЦ.

Украину накрывает непогода: где обещают грозы 27 мая и что будет с температуройПрогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью может быть такая:

  • в Киеве - 14-16°С;
  • по области - 11-16°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 21-23°С;
  • по области - 18-23°С.

