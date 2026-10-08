Україну накриває холодний фронт: в яких областях прогнозують дощі 9 жовтня

Погода в Україні 9 жовтня відчутно зміниться. У багатьох областях прогнозують зниження температури та дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що в п'ятницю в Україну завітає холодний атмосферний фронт.
Він принесе збільшення хмарності та дощову погоду:
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Згідно з інформацією Діденко, у вищезазначених регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря:
На решті території України - ще втримається суха та тепла погода. З температурою повітря +20...+24°С.
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Метеоролог повідомила також про "характерну ознаку завтрашнього синоптичного дня".
Йдеться, за її словами, про посилення західного та південно-західного вітру.
"Подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду", - уточнила Діденко.
"У Києві завтра - зміна погоди", - розповіла синоптик.
Вона уточнила, що температура повітря у п'ятницю знизиться до 16-17 градусів тепла.
Пройде дощ.
Очікується також сильний вітер південно-західного напрямку.
"Шановні метеопати! Підготуйте свої "каптопреси", "нурофени" та "корвалоли" - зміна погоди часто чутливо відчувається організмом", - порадила Діденко.
Водночас вона зауважила, що "про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі" - говорити ще зарано.
"Красивої погоди ще вистачатиме", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла" та як створюють прогнози погоди синоптики.
Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр (як температуру повітря вимірюють точно) та яким може бути жовтень в Україні в цілому.
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