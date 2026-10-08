Україну накриває холодний фронт: в яких областях прогнозують дощі 9 жовтня

В яких областях 9 жовтня ймовірні дощі

Експерт розповіла, що в п'ятницю в Україну завітає холодний атмосферний фронт.

Він принесе збільшення хмарності та дощову погоду:

на захід України;

у північні області (окрім Сумської);

у Вінницьку область;

в окремі райони Черкаської області.

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Що буде в п'ятницю з температурою повітря

Згідно з інформацією Діденко, у вищезазначених регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря:

у західних областях передбачається +13...+17°С;

у більшості північних та у Вінницькій областях - близько +17...+19°С.

На решті території України - ще втримається суха та тепла погода. З температурою повітря +20...+24°С.

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Чого чекати впродовж доби від вітру

Метеоролог повідомила також про "характерну ознаку завтрашнього синоптичного дня".

Йдеться, за її словами, про посилення західного та південно-західного вітру.

"Подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду", - уточнила Діденко.

Прогноз погоди по Україні на 9 жовтня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Прогноз погоди для мешканців Києва

"У Києві завтра - зміна погоди", - розповіла синоптик.

Вона уточнила, що температура повітря у п'ятницю знизиться до 16-17 градусів тепла.

Пройде дощ.

Очікується також сильний вітер південно-західного напрямку.

"Шановні метеопати! Підготуйте свої "каптопреси", "нурофени" та "корвалоли" - зміна погоди часто чутливо відчувається організмом", - порадила Діденко.

Водночас вона зауважила, що "про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі" - говорити ще зарано.

"Красивої погоди ще вистачатиме", - підсумувала спеціаліст.