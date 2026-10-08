Украину накрывает холодный фронт: в каких областях прогнозируют дожди 9 октября

Погода в Украине 9 октября ощутимо изменится. Во многих областях прогнозируют снижение температуры и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что в пятницу в Украину пожалует холодный атмосферный фронт.
Он принесет увеличение облачности и дождливую погоду:
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Согласно информации Диденко, в вышеупомянутых регионах 9 октября ожидается снижение температуры воздуха:
На остальной территории Украины еще сохранится сухая и теплая погода. С температурой воздуха +20...+24°С.
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Метеоролог сообщила также о "характерном признаке завтрашнего синоптического дня".
Речь идет, по ее словам, об усилении западного и юго-западного ветра.
"Местами до сильных порывов, до 15-20 метров в секунду", - уточнила Диденко.
"В Киеве завтра - изменение погоды", - рассказала синоптик.
Она уточнила, что температура воздуха в пятницу снизится до 16-17 градусов тепла.
Пройдет дождь.
Ожидается сильный ветер юго-западного направления.
"Уважаемые метеопаты! Подготовьте свои "каптопрессы", "нурофены" и "корвалолы" - изменение погоды часто чувствительно ощущается организмом", - посоветовала Диденко.
В то же время она заметила, что "о серьезном похолодании и тотальных печальных осенних дождях" - говорить пока что рановато.
"Красивой погоды будет еще хватать", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине могут сохраняться стабильные "островки тепла" и как создают прогнозы погоды синоптики.
Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр (как температуру воздуха измеряют точно) и каким может быть октябрь в Украине в целом.
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