ua en ru
Чт, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриває холодний фронт: в яких областях прогнозують дощі 9 жовтня

14:04 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Україну накриває холодний фронт: в яких областях прогнозують дощі 9 жовтня Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Погода в Україні 9 жовтня відчутно зміниться. У багатьох областях прогнозують зниження температури та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

В яких областях 9 жовтня ймовірні дощі

Експерт розповіла, що в п'ятницю в Україну завітає холодний атмосферний фронт.

Він принесе збільшення хмарності та дощову погоду:

  • на захід України;
  • у північні області (окрім Сумської);
  • у Вінницьку область;
  • в окремі райони Черкаської області.

Читайте також: Метеорологічна осінь в Україні: як визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ

Що буде в п'ятницю з температурою повітря

Згідно з інформацією Діденко, у вищезазначених регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря:

  • у західних областях передбачається +13...+17°С;
  • у більшості північних та у Вінницькій областях - близько +17...+19°С.

На решті території України - ще втримається суха та тепла погода. З температурою повітря +20...+24°С.

Читайте також: Що таке насправді "бабине літо" й чому їх буває кілька: пояснення УкрГМЦ

Чого чекати впродовж доби від вітру

Метеоролог повідомила також про "характерну ознаку завтрашнього синоптичного дня".

Йдеться, за її словами, про посилення західного та південно-західного вітру.

"Подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду", - уточнила Діденко.

Прогноз погоди по Україні на 9 жовтня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
Прогноз погоди по Україні на 9 жовтня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Прогноз погоди для мешканців Києва

"У Києві завтра - зміна погоди", - розповіла синоптик.

Вона уточнила, що температура повітря у п'ятницю знизиться до 16-17 градусів тепла.

Пройде дощ.

Очікується також сильний вітер південно-західного напрямку.

"Шановні метеопати! Підготуйте свої "каптопреси", "нурофени" та "корвалоли" - зміна погоди часто чутливо відчувається організмом", - порадила Діденко.

Водночас вона зауважила, що "про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі" - говорити ще зарано.

"Красивої погоди ще вистачатиме", - підсумувала спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла" та як створюють прогнози погоди синоптики.

Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр (як температуру повітря вимірюють точно) та яким може бути жовтень в Україні в цілому.

Читайте також, чому насправді зникає вода в криницях і річках.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Жовтень Негода в Україні Екологія Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Кліматолог Метеоролог Осінь
Новини
"Щоб вберегти систему": в Міненерго пояснили причини різких відключень світла в Україні
"Щоб вберегти систему": в Міненерго пояснили причини різких відключень світла в Україні
Аналітика
Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мова, нафта та ЄС: як Україна та Угорщина домовляються попри публічні сварки