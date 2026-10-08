Україну накриває холодний фронт: в яких областях прогнозують дощі 9 жовтня
Погода в Україні 9 жовтня відчутно зміниться. У багатьох областях прогнозують зниження температури та дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В яких областях 9 жовтня ймовірні дощі
Експерт розповіла, що в п'ятницю в Україну завітає холодний атмосферний фронт.
Він принесе збільшення хмарності та дощову погоду:
- на захід України;
- у північні області (окрім Сумської);
- у Вінницьку область;
- в окремі райони Черкаської області.
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Що буде в п'ятницю з температурою повітря
Згідно з інформацією Діденко, у вищезазначених регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря:
- у західних областях передбачається +13...+17°С;
- у більшості північних та у Вінницькій областях - близько +17...+19°С.
На решті території України - ще втримається суха та тепла погода. З температурою повітря +20...+24°С.
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Чого чекати впродовж доби від вітру
Метеоролог повідомила також про "характерну ознаку завтрашнього синоптичного дня".
Йдеться, за її словами, про посилення західного та південно-західного вітру.
"Подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду", - уточнила Діденко.
Прогноз погоди для мешканців Києва
"У Києві завтра - зміна погоди", - розповіла синоптик.
Вона уточнила, що температура повітря у п'ятницю знизиться до 16-17 градусів тепла.
Пройде дощ.
Очікується також сильний вітер південно-західного напрямку.
"Шановні метеопати! Підготуйте свої "каптопреси", "нурофени" та "корвалоли" - зміна погоди часто чутливо відчувається організмом", - порадила Діденко.
Водночас вона зауважила, що "про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі" - говорити ще зарано.
"Красивої погоди ще вистачатиме", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла" та як створюють прогнози погоди синоптики.
Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр (як температуру повітря вимірюють точно) та яким може бути жовтень в Україні в цілому.
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