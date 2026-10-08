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Украину накрывает холодный фронт: в каких областях прогнозируют дожди 9 октября

14:04 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Украину накрывает холодный фронт: в каких областях прогнозируют дожди 9 октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 9 октября ощутимо изменится. Во многих областях прогнозируют снижение температуры и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В каких областях 9 октября возможны дожди

Эксперт рассказала, что в пятницу в Украину пожалует холодный атмосферный фронт.

Он принесет увеличение облачности и дождливую погоду:

  • на запад Украины;
  • в северные области (кроме Сумской);
  • в Винницкую область;
  • в отдельные районы Черкасской области.

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Что будет в пятницу с температурой воздуха

Согласно информации Диденко, в вышеупомянутых регионах 9 октября ожидается снижение температуры воздуха:

  • в западных областях предполагается +13...+17°С;
  • в большинстве северных и Винницкой областях - около +17...+19°С.

На остальной территории Украины еще сохранится сухая и теплая погода. С температурой воздуха +20...+24°С.

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Чего ждать в течение суток от ветра

Метеоролог сообщила также о "характерном признаке завтрашнего синоптического дня".

Речь идет, по ее словам, об усилении западного и юго-западного ветра.

"Местами до сильных порывов, до 15-20 метров в секунду", - уточнила Диденко.

Прогноз погоды по Украине на 9 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Прогноз погоды по Украине на 9 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Прогноз погоды для жителей Киева

"В Киеве завтра - изменение погоды", - рассказала синоптик.

Она уточнила, что температура воздуха в пятницу снизится до 16-17 градусов тепла.

Пройдет дождь.

Ожидается сильный ветер юго-западного направления.

"Уважаемые метеопаты! Подготовьте свои "каптопрессы", "нурофены" и "корвалолы" - изменение погоды часто чувствительно ощущается организмом", - посоветовала Диденко.

В то же время она заметила, что "о серьезном похолодании и тотальных печальных осенних дождях" - говорить пока что рановато.

"Красивой погоды будет еще хватать", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине могут сохраняться стабильные "островки тепла" и как создают прогнозы погоды синоптики.

Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр (как температуру воздуха измеряют точно) и каким может быть октябрь в Украине в целом.

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