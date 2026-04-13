Украину накроет потепление, но не без "сюрпризов": прогноз на неделю

Уже вскоре в Украину вернется тепло, а ночные заморозки наконец-то отступят. Однако синоптическая ситуация остается нестабильной, поэтому "только солнца" ждать пока что не стоит.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит .

Главное: Ночные минусы : ближайшей ночью заморозки еще вероятны в воздухе и на почве, но не везде.

: ближайшей ночью заморозки еще вероятны в воздухе и на почве, но не везде. Осадки : в середине недели дождей в некоторых областях станет больше, 18 апреля - могут накрыть почти всю Украину.

: в середине недели дождей в некоторых областях станет больше, 18 апреля - могут накрыть почти всю Украину. Пик тепла : 15 апреля на Закарпатье ожидается настоящее лето - столбики термометров поднимутся до +21°C.

: 15 апреля на Закарпатье ожидается настоящее лето - столбики термометров поднимутся до +21°C. Изменение режима : ночные температуры в Украине стабилизируются и поднимутся, дневные составят в среднем +13...+18°С.

: ночные температуры в Украине стабилизируются и поднимутся, дневные составят в среднем +13...+18°С. Ориентировочные тенденции: в период 19-23 апреля в Украине сохранится умеренное тепло +11...+18°C, однако погода будет оставаться неустойчивой - с периодическими дождями.

Как изменится погода в ближайшее время

– Мы можем говорить о том, что уже немного потеплеет. За счет того, что к нам сейчас распространяется поле повышенного атмосферного давления.

В ближайшую ночь мы еще, все же, ожидаем заморозки в воздухе на Правобережье страны, 0-3°С.

На остальной территории мы ожидаем, что температура ночью будет в пределах 1-6 градусов тепла (кроме восточных областей). На поверхности почвы у нас будут заморозки 0-3°С.

То есть на Правобережье они у нас будут в воздухе. Во всех остальных областях (кроме восточных) - на поверхности почвы.

Что касается дневных максимумов, то завтра мы ожидаем +11...+16 градусов тепла.

На Закарпатье до +19°С. На востоке и северо-востоке - там будет немного прохладнее, +7...+12°С.

В целом насчет погодных условий, то будет преобладать переменная облачность.

За счет того, что, опять же, поле повышенного давления у нас будет, погода ожидается без осадков.

Только на востоке страны днем будет дождливо благодаря тому, что туда поступит циклон.

Воздушные потоки у нас будут преимущественно северо-западные завтра. На западе страны - юго-восточные, со скоростью в пределах 7-12 метров в секунду.

Также завтра днем в восточных и Сумской областях мы ожидаем локальные порывы ветра - до 15-20 метров в секунду.

Потеплению в Украине быть, но не без осадков (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с осадками и температурой в середине недели

– Если смотреть уже в дальнейшем, то у нас будет оставаться переменная облачность, погода без осадков 15 и 16 апреля.

Только 15 апреля на северо-востоке страны - небольшой, днем в Карпатах - умеренный дождь.

На северо-востоке дождь будет обусловлен тем, что там - вот эти еще будут остатки циклона.

А вот в Карпатах - поступит новый атмосферный фронт, который будет обусловливать умеренный дождь.

16 апреля - только в западных областях мы ожидаем уже небольшой дождь. За счет того, что вот этот атмосферный фронт будет распространяться на все западные области.

Получается, что на северо-востоке у нас - остаточные процессы циклона, который завтра поступит в восточные области.

А вот дожди в Карпатах 15 апреля и 16 апреля в западных областях - будут обусловлены тем, что поступит вот этот новый атмосферный фронт с запада Европы.

Значения температуры ночью у нас уже будут без заморозков. Мы ожидаем, что будет в пределах +3...+8 градусов.

Днем 15 апреля столбики термометров в большинстве областей будут подниматься до +13...+18°С.

В принципе, и 16 апреля также у нас такие ожидаются значения температуры.

Только 15 апреля на Закарпатье мы ожидаем до +21°С... За счет того, что Закарпатье защищено горами от поступления более прохладной массы с севера. Поэтому там будет немного теплее, плюс солнышко будет.

А на востоке и северо-востоке страны - немного прохладнее, +9...+14°С.

Какой погодой может заканчиваться рабочая неделя

– 17-18 апреля у нас уже будет так, немного больше осадков в целом. Но они будут местами и небольшие.

Днем 18 апреля у нас повсюду - по всей территории Украины - уже умеренные дожди будут.

Только на востоке 17 апреля и на Закарпатье и юге страны - без осадков будет погода.

Такая ситуация будет обусловлена тем, что вот этот, так сказать, атмосферный фронт, будет растягиваться по территории Украины. Обусловливая вот такие локальные осадки.

Значения температуры, в принципе, существенных каких-либо таких изменений не претерпят.

Ночью +3...+9°С, днем +8...+14°С.

На юге и востоке страны, а 17 апреля - и на Закарпатье - столбики термометров будут подниматься до +18°С.

Какие погодные тенденции виднеются в Украине позже

– В дальнейшем в Украине временами будут выпадать дожди. Будет такая, неустойчивая ситуация.

Значения температуры, опять же, существенных изменений не будут претерпевать.

Ночью +3...+9°С, на западе страны - немного прохладнее, +1...+6°С. Днем до +18°С.

19 апреля мы ожидаем, что у нас будет +8...+14°С, немного прохладнее.

А так, в принципе, +11...+18°С - это в период с 19 по 23 апреля.