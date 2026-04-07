Україну накриє нова порція холоду: як зміниться погода завтра і де будуть заморозки

Від чого залежатиме погода завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 8 квітня, незатишну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону (з центром - на схід від нашої території).

Крім того, на висотах знаходитиметься холодна повітряна маса.

Вона доповнюватиметься "новими порціями холоду з північних напрямків".

Що буде з опадами та вітром в Україні

Погода по Україні завтра очікується хмарна, з проясненнями.

Прогнозують також невеликий дощ. Вночі - з мокрим снігом.

У Карпатах - невеликий сніг.

Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень місцями ймовірні пориви 15-20 м/с:

у західних областях;

у Вінницькій області;

у Житомирській області.

Чого чекати від температури повітря

Температура повітря по Україні найближчої ночі очікується близько 1-6 градусів тепла.

"На поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°C", - повідомили фахівці Укргідрометцентру.

Вдень прогнозують від 4 до 9 градусів тепла.

У Карпатах температура повітря вночі та вдень - близько 0-3 градусів морозу.

Прогноз погоди по Україні на 8 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 8 квітня також буде хмарною, з проясненнями.

Очікується також невеликий дощ. Вночі - з мокрим снігом.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

у Києві - близько 1-3 градусів тепла;

по області - від 1 до 6 градусів тепла (на поверхні ґрунту - заморозки 0-3°C).

Температура повітря вдень: